L’SB Cavriago riceve Russi

Appuntamento interno per l’SB Cavriago (10), impegnata alle 19 a Villa Sesso nella terza di ritorno della poule retrocessione. La squadra di Croci, reduce da una onorevole sconfitta con la capolista Argenta, riceve Russi (8) in un match chiave per la corsa salvezza: vincendo, infatti, manterrebbe a distanza la quinta piazza, attualmente a due lunghezze, facendo un ulteriore passo verso il mantenimento della categoria senza dover disputare i playout. Nelle fila ravennati il miglior realizzatore è il 46enne lungo Porcellini, che viaggia a 12,3 punti di media; l’altro elemento di riferimento del quintetto ospite è il 18enne Galletti, guardia da 10,2 punti ad allacciata di scarpe. Domani alle 18 la Scuole Basket (6), impegnata nel match della poule promozione sul parquet della Scuola Basket Vignola (10).