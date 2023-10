Luca Cavalca e Giacomo Manghi sono i campioni provinciali

Sono Luca Cavalca e Giacomo Manghi i campioni provinciali di padel, al termine di una tre giorni di alto livello sui campi del Circolo Tennis Correggio. Insigniti della testa di serie numero 1 del torneo, i futuri campioni hanno eliminato in semifinale Filippo Benassi e Pierpaolo Pederini con un veloce 6-2, 6-0, per poi trovare nella sfida decisiva Nicola Ferrari e Filippo Pedrazzini, emersi da una parte bassa del tabellone rimasta orfana dei numeri 2 Tommaso Torelli e Federico Burioni, eliminati prematuramente: Cavalca e Manghi hanno ceduto il primo set col punteggio di 6-4, ribaltando la situazione in rimonta vincendo i due successivi parziali col punteggio di 7-5, 6-2.