Luca Padula guiderà la Virtus Calerno

In Seconda categoria la Virtus Calerno ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Luca Padula, che nell’ultima stagione per metà annata ha guidato il Carpineti sempre in Seconda. Padula ha esperienze nei settori giovanili di Progetto Intesa, Virtus Libertas, Tricolore Reggiana e Montecchio. Inoltre, tra i grandi, ha affiancato Simone Siligardi alla guida di Brescello e Montecchio. Padula ha la laurea in scienze motorie e il patentino di match analyst, oltre che, ovviamente, l’Uefa B per allenare. Prende il posto di Francesco Leo: la separazione era arrivata qualche giorno fa. Poi una novità per quanto riguarda un’avversaria delle reggiane nella prossima Eccellenza: la Pieve Nonantola, società modenese, dopo 4 anni non avrà in panchina mister Andrea Barbi. La società, che si è salvata in Eccellenza con 46 punti da neopromossa dalla Promozione, con le parole del presidente Matteo Masetti ha ringraziato mister Barbi per "le tante soddisfazioni di questi anni". Nei prossimi giorni il nome del sostituto.

g.m.