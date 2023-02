"Luca sapeva di non poter fallire con Brescia"

"Cantagalli sapeva già di essere esonerato, la mail su carta intestata è stata la conseguente formalità. Dopo la sconfitta con Brescia non si poteva fare altrimenti".

Loris Migliari, direttore generale della Conad Volley Tricolore, replica al suo ormai ex allenatore, che dopo l’esonero di lunedì aveva attaccato duramente la società reggiana. Il 58enne coach non le aveva mandate a dire: "La società è stata assente e all’interno non ho conosciuto personaggi di spessore. D’altronde mi hanno cacciato via mail", le dure parole di Cantagalli. Dal canto suo, Migliari non ha voluto replicare agli attacchi personali ("Non si può andare bene a tutti. I suoi giudizi sulle persone non mi interessano"), ma ha comunque ribadito la posizione della società in una difficile annata che vede la Conad al penultimo posto e reduce da sei sconfitte di fila: "L’allenatore lunedì scorso, dopo la sconfitta con Bergamo, aveva avuto un primo colloquio col vicepresidente Azzio Santini: di fatto Brescia sarebbe stata l’ultima spiaggia. E così dopo l’ultimo kappao di domenica si è trattato solo di formalizzare quanto le parti avevano già deciso. Nella mail inviata abbiamo ricordato quel colloquio. Quindi Cantagalli non può dichiararsi sorpreso".

L’allenatore aveva poi criticato il mercato ("Avevo chiesto uno straniero di livello che non è mai arrivato") e l’assenza della società durante gli allenamenti; accuse respinte al mittente da Migliari: "Il polacco di fatto non c’è mai stato", riferendosi al centrale Aleksander Maziarz, il cui contratto è stato rescisso a dicembre visto il prolungarsi dell’infortunio, "abbiamo provato a sondare il mercato per venire incontro a Cantagalli, ma nessuna opzione si è concretizzata. E comunque ripeto: nel girone d’andata avevamo 17 punti anche senza straniero. Quindi la squadra c’era".

Mentre sugli allenamenti aggiunge: "I soci Taddei e Gianferrari erano sempre presenti in palestra. Poteva parlare con loro. Peraltro abbiamo sempre adottato questa modalità che negli ultimi due anni ci ha portato a una promozione sul campo in Superlega e a un quinto posto…".

Al direttore generale non è sfuggita anche la frecciata di Cantagalli al vice Fabio Fanuli ("Sarà lui il mio sostituto. D’altronde non rimangono molti allenatori che vogliono venire a Reggio…"), rincarando: "Gli ha fatto un bel complimento nel ritenerlo un ripiego…Posso dire che Fabio è stata la nostra prima scelta fin da subito, e non abbiamo mai cercato altri allenatori perché crediamo in lui". Prima di chiudere l’argomento: "Non intendo essere coinvolto in ulteriori polemiche – chiosa Migliari -. Quando le cose vanno male è per demerito di tutti. Noi come società abbiamo delle colpe; i giocatori anche, Cantagalli sicuramente. Ma nessuno vuole puntare il dito. Ora ci interessa solo il bene della squadra".

Stefano Chiossi