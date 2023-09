Lucarelli attacca: "Il Var è una ‘supercazzola‘"

La Ternana ha il dente avvelenatissimo. "Con l’ingresso del Var è stata introdotta anche la ‘supercazzola’...". Colorite le parole di Cristiano Lucarelli, polemico su tanti episodi arbitrali, a suo dire, contrari alla Ternana. Nella consueta conferenza pre gara, il diesse dei rossoverdi Stefano Capozucca ha affiancato Lucarelli. "Abbiamo solo 2 punti, e mi sembra giusto metterci la faccia perché non è tutta colpa di Lucarelli". Gran parte della conferenza si incentra sugli arbitraggi ritenuti sfavorevoli. "Con l’ingresso del Var hanno introdotto la ‘supercazzola’, perché non si capisce mai quando l’arbitro fischia o meno". Argomenta mister Lucarelli, che prosegue. "Il calcio ha 17 regole, e fin prima dell’avvento del Var erano chiare a tutti. Ora, con la tecnologia, non si capisce niente. Cambiano regole di continuo, a volte nemmeno ce lo comunicano…". L’ex attaccante rincara la dose. "Nei gol della Ternana vanno a rivedere talmente indietro che ormai ci controllano fino all’arrivo del pullman allo stadio. Poi ad ogni gol si sta fermi 5’: ma che calcio è? I tifosi cosi perderanno la passione". Prende la parola il diesse Capozucca. "Non è un alibi quello degli arbitri o della sfortuna, però in tanti anni non avevo mai fatto così pochi punti a fronte di prestazioni così buone...". Lucarelli risponde così a chi gli chiede che partita sarà con la Reggiana: la risposta del mister, per ben due volte, è solo una. "Dobbiamo vincere". Nulla di più. Una curiosità: alcune voci sostenevano che oggi sarebbe andato in panchina Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex vulcanico presidente della Ternana. Giovedì, però, la società aveva prontamente smentito con un comunicato. Lucarelli ha stoppato subito le domande in merito. "C’è un comunicato ufficiale della società, ci atteniamo a quello".

Giuseppe Marotta