Luci e ombre per i Vikings Asia Mangone torna in nazionale

Sconfitta esterna nel finale per i Vikings Rubiera (11), che cadono 29-28 nella trasferta trentina di Serie A Gold maschile contro il Pressano (29).

Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dal primo tempo, giocato alla pari con i quotati avversari e chiuso avanti di una lunghezza, prima di un calo nella ripresa che ha consegnato la vittoria ai padroni di casa. I migliori realizzatori sono Pereira (6 reti) e Boni (5): nelle ultime due gare stagionali, il recupero con Siracura e l’altro match interno con Cassano Magnago, serve un punto per guadagnare il fattore campo favorevole nei playout.

In A1 femminile prosegue il momento no della Casalgrande Padana (16), battuta 30-20 a Padova dal Cellini (25): terminasse ora la stagione, le bianco-rosse sarebbero salve senza dover disputare i playout, visto il vantaggio negli scontri diretti con Ferrara, ma il finale è tutto da scrivere.

Questa settimana, con la sosta dei campionati per le festività pasquali, Asia Mangone (6 centri nel match di Padova, uno in meno di capitan Furlanetto) torna in azzurro.

La giovane atleta ceramica, classe 2005, sarà impegnata con la nazionale maggiore nella doppia sfida con la Slovenia, che vale un posto ai prossimi mondiali.