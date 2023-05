L’ultimo squalificato della stagione è Sciaudone

L’ammonizione rimediata nell’ultima gara di Supercoppa contro il Catanzaro costa caro a Daniele Sciaudone che per ‘raggiunti limite di cartellini gialli’ sarà costretto a scontare una giornata di squalifica nel prossimo campionato. Uno stop che non toccherà ‘direttamente’ la Reggiana visto che le strade con il centrocampista sono destinate a separarsi vista la Serie B, ma che rappresenta l’ultimo ‘atto ufficiale’ di questa stagione trionfale che ha visto la ‘Regia’ conquistare la promozione diretta. Nel week end ci sarà il summit tra i soci che definiranno il budget e poi lo comunicheranno a Goretti e poi si scioglierà il nodo allenatore. La ripresa, in ogni caso, è fissata per il 3 luglio con il raduno che prenderà corpo in via Agosti.