L’Unahotels accarezza il sogno poi si spegne

UNAHOTELS: Cinciarini 7 (25, 15), Anim 24 (411, 55), Olisevicius 6 (22, 02), Reuvers 6 (34, 02), Diouf 9 (24); Hopkins (01, 02), Senglin (03, 02), Strautins 6 (02, 24), Burjanadze N.E. Vitali, Stefanini, Cipolla. All. Sakota

SEGAFREDO: Mannion 12 (14, 34), Teodosic 11 (02, 35), Weems 12 (37, 02), Mickey 10 (23, 24), Jaiteh 13 (36); Lundberg 2 (14, 04), Hackett 7 (12, 15), Pajola (01, 02), Bako 4 (15), Abass 3 (11, 02). N.E. Camara e Faldini. All. Scariolo

Arbitri: Lanzarini, Paglialunga e Valzani

NOTE – Parziali tempi 17-26, 33-39, 55-57. Tiri liberi: Unahotels 1316, Virtus 1520. Antisportivi a Jaiteh al 25’03 (42-55) e a Anim al 36’34 (60-67). Rimbalzi 50-30 per la Virtus. Spettatori 4.530.

di Daniele Barilli

Il sogno accarezzato. Fosse un libro, l’avremmo titolato così. Perché l’Unahotels, ieri sera, ha accarezzato il suo sogno per una manciata di secondi. Quando dopo una tripla di tabella di Strautins e una penetrazione di Cinciarini si è ritrovata al comando del derby sul 60-57. Sembrava che dopo una lunga, e difficilissima, rincorsa, la compagine di Sakota avesse messo le mani sul match. Ma il sogno è durato quanto un lampo. Poi sono arrivati i tuoni e il temporale costruito da una Virtus che ha fatto valere le sue qualità, tecniche e fische. Soffocando l’attacco biancorosso e spegnendo le velleità reggiane. Un parziale di 17-0 in favore dei bolognesi sigillava una partita in cui, forse, si sarebbe potuto fare qualcosa di più e di meglio. Perché in quell’attimo fuggente sul 60-57, l’Unahotels avrebbe dovuto trovare la forza per fare un ulteriore salto di qualità. Invece si è spenta completamente. In questo, ad onor del vero, non abbiamo capito un paio di scelte di Sakota (c’è stata anche una discussione con il vice Fucà) che ha panchinato Burjanadze, mai l’avremmo tolto visto l’energia che stava garantendo, giocando prima con quattro piccoli e poi, addirittura, senza pivot. La nostra, modesta, impressione, è che così si sia consegnato alla Virtus che già dominava a rimbalzo dove ha fatto la differenza: 50 a 30. Il sogno accarezzato, così, è sfumato. E, lo ribadiamo, in un momento così i sogni non basta accarezzarli, bisogna andarseli a prendere. In tutti i modi possibili. Anche se, va detto, la Virtus ha condotto per tutta la partita. Fin dalla partenza quando la marea bolognese sembrava salire inarrestabile grazie a un rapido 510 da 3 con cui la Segafredo toccava il più 13 (24-37). I biancorossi, di scuro vestiti per l’Unahotels day, erano bravi a restare aggrappati alla partita con unghie e denti grazie anche al tarantolato Anim. E quando la Virtus allentava la presa tanto così, i reggiani rialzavano la testa. A una manciata di secondi dal riposo, Strautins falliva la tripla del meno 3 e le squadre si infilavano negli spogliatoi sul 33-39. Nella ripresa la Segafredo (a proposito: gli arbitri dovrebbero impedire che una squadra, per quanto brava, possa protestare su ogni fischio, a volte anche a favore, incessantemente per 40 minuti...) cercava un’altra spallata risalendo al più 13 (42-55). Il quintetto da battaglia reggiano con Sanglin, Strautins e Burjanadze chiudeva questo profondo solco, incendiando il Bigi fino al 60-57. Poi la luce si spegneva, l’Unahotels pasticciava, la Virtus faceva sul serio e addio sogni.