L’Unahotels chiude il rapporto con Esposito

"Pallacanestro Reggiana comunica che a partire dalla giornata odierna (ieri, ndr) non farà più parte dello staff tecnico l’assistente allenatore Marco Esposito. La società ringrazia Esposito per l’impegno profuso nel corso di questi mesi in biancorosso". Con un comunicato arrivato attorno alle 20, il club ha reso nota una scelta che covava sotto la cenere già da un paio di giorni. L’idea di uno staff allargato, purtroppo, non ha funzionato. Troppe idee diverse e difficili da sintetizzare, troppi suggerimenti di vario tipo e impronta, soprattutto in un momento in cui servono pochi concetti, ma chiari a tutti e condivisi.

Il messaggio della società, che ha scelto autonomamente di allontanare l’ex assistente di Ettore Messina, è molto chiaro: si rema tutti nella stessa direzione e chi non è allineato scenderà dalla nave biancorossa o verrà invitato a farlo. Lo staff di Dragan Sakota continuerà quindi a lavorare con il vice Federico Fucà e con l’assistente (e player development) Giuseppe Mangone. Fine del film.

La notizia è stata comunicata alla fine dell’allenamento di ieri pomeriggio a cui Esposito non ha comunque preso parte. Una sessione, quella di ieri al PalaBigi, a cui non hanno partecipato nemmeno i componenti del tifo organizzato. Una ‘retromarcia’ che sarebbe dovuta alla fuga di notizie ‘via social’ che non è stata gradita dalla maggior parte dei veterani della curva che - seguendo un loro ‘codice’ - avrebbero voluto incontrare i giocatori lontani dai riflettori che però, per forza di cose, si sono accesi sulla questione dopo l’annuncio (poi tolto) arrivato attraverso Instagram.

All’allenamento, oltre al direttore sportivo Filippo Barozzi, erano presenti comunque una decina di appassionati e il socio Graziano Sassi che ha voluto far sentire la propria vicinanza ai supporters e alla squadra, nonostante la ‘strigliata’ diretta ai giocatori che trovate anche nella presentazione alla gara di stasera contro Pesaro.

Insomma, quelli che si stanno vivendo in casa Unahotels sono necessariamente momenti di inevitabile agitazione, ma se non altro sembra che il senso di urgenza stia iniziando a fare breccia un po’ in tutte le componenti della Pallacanestro Reggiana. Di tempo da perdere non ce n’è più, adesso bisogna davvero guardare tutti uniti nella stessa direzione. Poi - ad aprile - si faranno i conti e si vedrà chi è stato più compatto.

Francesco Pioppi