L’Unahotels esce dal tunnel: battuta Pesaro

Unahotels

95

Carpegna Pesaro

76

UNAHOTELS: Cinciarini 13 (12, 36), Anim 18 (34, 45), Olisevicius 5 (15, 13), Reuvers 19 (35, 13), Hopkins 8 (44, 01); Vitali 15 (24, 35), Nembhard (01), Strautins 7 (11, 11) Burjanadze 10 (23, 24). N.E. Diouf, Cipolla, Stefanini. All. Sakota

CARPEGNA: Visconti 6 (02, 12), Abdur-Rahkman 11 (37, 14), Gudmundsson 10 (36, 12), Totè 14 (79), Cheatam 18 (39, 37); Tambone 2 (11, 01), Moretti 5 (11, 02), Charalampopoulos 8 (12, 23), Delfino 2 (11). N.E. Sablich. All. Repesa

Arbitri: Paternicò, Paglialunga, Pepponi

NOTE – Parziali tempi: 16-18, 42-39, 67-62. Tiri liberi: Unahotels 1620, Carpegna 1220. Tecnico a Burjanadze al 36’18 (82-68). Uscito per 5 falli Visconti al 38’57 (91-74). Rimbalzi: 35-26 per l’Unahotels. Spettatori 3250

di Daniele Barilli

Siamo vivi. E abbiamo voglia di lottare. Siamo vivi. E ci siamo stancati di prendere delle sberle in faccia. Siamo vivi. E forse la lunga notte biancorossa è finita. L’Unahotels esce dal tunnel più buio dopo 7 sconfitte e dimostra di avere le qualità per iniziare la lunga rincorsa verso la salvezza. Sono bastate un paio di settimane di allenamenti di coach Sakota per dare un ‘anima ad una squadra che sembrava un’armata Brancaleone. Sono bastate un po’ di regole per dare pericolosità offensiva (ieri sera il tiro da 3 ha fatto la differenza: 1528). Ed è bastata un po’ di intensità in difesa per completare l’opera. L’Unahotels così ha domato la temutissima Carpegna, soffrendo un po’ nelle prime battute ma uscendo in modo perentorio alla distanza. Lo ha fatto mostrando anche le facce dei giorni migliori, quelle che, fino a ieri sera, si erano viste poche volte.

I biancorossi fin dall’inizio del match mostravano, infatti, idee chiare, un basket efficace e la capacità di entrare nei giochi già nei primi secondi. E la partita, molto combattuta e disturbata dai fischietti di alcuni tifosi pesaresi decisamente poco sportivi (solo la minaccia di provvedimenti severi da parte dell’arbitro Paternicò li ha fatti cessare), diventava una battaglia equilibrata.

Con l’Unahotels che, approfittando dell’assenza del pivot Kravic, cercava costantemente i suoi lunghi. Il piano sembrava funzionare anche se, ahinoi, i biancorossi sbagliavano 4-5 rigori a porta vuota che avrebbero potuto spaccare in due la partita. Così Anim e soci dopo essersi issati sul più 6 (28-22) si ritrovavano a dover inseguire sul 31-36 a causa di un parziale di 14-3 per gli ospiti. Ma stavolta non abbassavano la testa e reagivano, infilandosi negli spogliatoi avanti di tre punti (42-39).

Le stesse facce da battaglia, i reggiani, le mostravano ad inizio ripresa. Provando a dare un paio di spallate alla partita e toccando, in entrambi i casi, il più 9 (50-41 e 60-51). Ma Pesaro con il suo talento e grazie a qualche ingenuità dell’Unahotels ricuciva la partita. La terza spallata era quella decisiva. I canestri di Vitali (13 punti nei primi 7 minuti dell’ultimo quarto) e un paio di contropiedi, aprivano un divario incolmabile (85-71 al 37°) con Reggio che, finalmente, festeggiava. Siamo vivi.