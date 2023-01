L’Unahotels ha cambiato volto Ora viaggia a ritmi da capolista

di Gabriele Gallo

Dalla polvere agli altari, nel giro di un mese. E chissà, se non ci fosse stato di mezzo il Covid a frenare l’inserimento del nuovo coach Dragan Sakota, magari sarebbe potuta andare ancora meglio.

La certezza non l’avremo mai, ma la classifica parla chiaro: nell’ultimo mese di campionato l’Unahotels è la squadra, insieme con Tortona, Pesaro e Trieste, ad avere vinto più partite. E insieme a queste guida la graduatoria, virtuale e parzialissima ma a suo modo significativa, delle ultime quattro giornate di serie A. Guarda caso quelle in cui il tecnico serbo era al comando del vascello biancorosso direttamente dalla panchina. Delusioni del periodo sono invece, senza ombra di dubbio, la Virtus Bologna e la Reyer Venezia che, di gare, se ne sono aggiudicate soltanto una, e in parte Milano, se si aggiungono le sue debale europee.

Discorso analogo per Scafati, che dopo l’ottimo momento seguito all’ingaggio di Attilio Caja è tornata in piena bagarre retrocessione e, in questo caso un po’ a sorpresa, per la Germani Brescia dell’indimenticato ex alfiere di Reggio, Amedeo Della Valle. Lombardi e campani, tra l’altro e per quello che si è visto nel recente periodo, sono due formazioni su cui capitan Cinciarini e compagni possono fare la corsa in chiave salvezza. Soprattutto considerando che nel girone di ritorno entrambe dovranno venire al PalaBigi che, come si è visto pochi giorni fa contro l’Olimpia Milano, sa diventare una bolgia quando la partita conta davvero. Al cospetto di esse l’Unahotels dovrà ribaltare il -2 nei confronti di Scafati e il -7 rispetto ai lombardi.

Tornando all’ultimo mese di campionato, oltre a vincere tre dei quattro match disputati, la Pallacanestro Reggiana è leggermente migliorata in difesa (pochi decimi di punto subiti a gara, a dire il vero, ma se si toglie la "serataccia" contro Sassari, dove incassò 99 punti, il dato è alquanto buono) ma ha decisamente compiuto un exploit in fase offensiva. Passando da meno di 74 punti infilati nel canestro avversario a oltre 80: per la precisione 81,5. Tutto questo, va sottolineato, non avendo per niente un calendario facile considerando che i successi sono arrivati contro Pesaro, Trento e Milano che sono nelle prime 6 posizioni della Serie A da inizio stagione. La strada per restare in serie A resta lunghissima ed impervia, considerando anche che nel girone di ritorno l’Unahotels avrà 8 gare in trasferta e solo 6 in casa, ma ora si può davvero sperare e la luce in fondo al tunnel si riesce a vedere.