L’Unahotels ha costruito un exploit storico In Italia mai nessuno era riuscito a salvarsi così

La Pallacanestro Reggiana, pur nella sofferenza di una salvezza arrivata per quoziente canestri complessivo ha, a suo modo, fatto la storia. Un primato che non finirà nel palmares biancorosso, ma testimonia che la truppa di Sakota è riuscita comunque a compiere un’impresa. L’Unahotels infatti è la prima squadra del campionato italiano, dal 1980 a questa parte, a restare in serie A partendo da -4 punti dalla zona salvezza a dieci giornate dal termine. Correva infatti il 5 marzo scorso quando, subito dopo la bruttissima sconfitta in quel di Verona, capitan Cinciarini e compagni si ritrovarono desolatamente soli all’ultimo posto in classifica, ad appena 10 punti, quattro lunghezze dalla salvezza, e sotto 2-0 con una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere: per l’appunto la Tezenis dell’ex tecnico reggiano Ramagli e dell’indimenticato giocatore e ds Alessandro Frosini. Una situazione sportivamente drammatica, specie considerando che, nei 43 anni precedenti, in 12 occasioni un team si era ritrovato nella stessa situazione di quello biancorosso ed era sempre, puntualmente, retrocesso. Due volte, tra l’altro, era toccato alla Pallacanestro Reggiana: nel 19992000 e nel 20062007. Per inciso, in quest’ultimo caso, l’allora Bipop-Carire guidata da Menetti fallì il match da vita o morte dell’ultima giornata. Fortunatamente ben diverso epilogo ha avuto analoga sfida, domenica scorsa, con Trento. Con i biancorossi che hanno travolto la Dolomiti, prima di gioire alle notizie in arrivo da Brindisi.

Da quella tristissima sera di inizio marzo a Verona è però iniziata l’imperiosa rimonta Unahotels. La squadra reggiana, negli ultimi 10 turni, si è imposta infatti per sei volte, vincendo tutti gli scontri diretti e cogliendo un’insperata vittoria a Masnago, contro una Varese lanciatissima prima della penalizzazione. Successo che, a vederlo oggi, ha avuto un peso specifico enorme in chiave salvezza. Guardando alla classifica dalla ventesima alla trentesima giornata i biancorossi, tra l’altro, risultano quinti, dietro a Venezia (16 punti frutto di 8 vittorie e appena due sconfitte) Virtus Bologna, Brescia e Milano (14).

Dodici punti, quelli conquistati dalla Sakota-band che, al di là delle sofferenze patite, dimostrano che la salvezza la Pallacanestro Reggiana l’ha meritata, stabilendo anche il citato primato. A corroborare il ruolino di marcia positivissimo degli ultimi due mesi pure il miglioramento in termini di produttività sui due lati del campo. Negli ultimi 10 confronti infatti l’Unahotels ha incrementato di ben 4 punti la media offensiva (da 75 a 79) e ridotto da 78 a 75 quella dei canestri subiti. Ulteriore dato da evidenziare la percentuale al tiro da 3, fattore chiave, nel bene e nel male, della stagione biancorossa. Si è passati infatti dal 32,1 di media dei primi venti incontri, al 36,6% dei successivi dieci, quelli decisivi.