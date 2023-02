L’Unahotels ha scelto il nuovo pivot: arriva Lee

di Francesco Pioppi

Habemus il pivot. Dopo settimane di ricerche e non poche indecisioni sul da farsi, alla fine il nome uscito dal cilindro biancorosso è quello di Marcus Lee, centrone atletico di 208 centimetri che ha firmato fino al termine della stagione. Classe 1994, Lee ha diviso la sua carriera collegiale tra Kentucky e California Berkeley e - dopo due anni in G-League - ha fatto il suo esordio in Europa con la Vanoli Cremona (Serie A, stagione 2020-2021). In quell’occasione viaggiò a 7,4 punti, 7,4 rimbalzi e 1,6 stoppate di media in 21 minuti di utilizzo. Cifre che poi ha più o meno sempre confermato anche nelle successive esperienze in Turchia (allo Yalovaspor 10,3 punti e 6,3 rimbalzi in 30 partite) in Spagna (a Manresa) e in Australia, a Melbourne, dove ha terminato proprio pochi giorni fa il campionato con 8,8 punti, 7,5 rimbalzi e 1,6 stoppate a gara, con il 69% dal campo. Parliamo di un giocatore prettamente verticale, che non ha movimenti spalle a canestro, ma che fa dell’atletismo, del tempismo e dell’intimidazione le sue doti principali. Caratteristiche che effettivamente mancavano come l’aria a questa squadra, visto che sia Hopkins che Reuvers hanno buonissima tecnica offensiva, ma pochissima fisicità, mentre il rendimento di Diouf resta sempre altalenante. Il tallone d’Achille conclamato sono i tiri liberi (52% in carriera), ma il contributo di Lee dovrà essere soprattutto difensivo. Ora bisognerà capire chi gli farà spazio tra gli stranieri che con il suo arrivo sono diventati sette. In teoria, potrebbe toccare a Burjanadze che ha il contratto in scadenza il prossimo 18 febbraio, ma se fossimo nella società ci penseremmo parecchio prima di rinunciare a uno dei pochi ‘guerrieri’ attualmente presenti in squadra. Questo anche perché le prestazioni di Reuevers ultimamente sono incolori e soprattutto prive di furore agonistico.

"Sono galvanizzato dall’idea di tornare in Italia e portare tutta la mia energia positiva alla squadra - queste le sue prime parole dopo la firma - a 28 anni ormai ho maturato esperienza e leadership durante la mia carriera ed è quello che cercherò di portare ai miei nuovi compagni di squadra per essere un riferimento in campo ed in spogliatoio". Queste invece le parole del direttore sportivo Filippo Barozzi che ha perfezionato la trattativa: "Con la firma di Marcus Lee aggiungiamo un elemento importante al nostro pacchetto lunghi, mettendo a disposizione di coach Sakota un ulteriore giocatore che ci possa aiutare nella lotta salvezza. Lee è un atleta con caratteristiche molto precise e ben definite: un centro atletico, dotato di grande verticalità in attacco e capacità di prendere rimbalzi e abilità nel proteggere il ferro in difesa. Utilizzeremo la lunga pausa delle coppe nazionali e della finestra FIBA (dal 13 febbraio al 4 marzo) per inserirlo nei meccanismi di squadra, auspicando che Marcus possa darci una dimensione più solida in entrambi i lati del campo". Tutte situazioni che vedremo però dopo la pausa per le nazionali, visto che Lee arriverà a Reggio solo la settimana prossima e quindi non potrà scendere in campo nella partita contro la Virtus Bologna in scaletta domenica alle 18.