L’Unahotels ha voglia di far festa. Con Treviso occhio ai rimbalzi

Una torta per tre. Se la partita tra la Pallacanestro Reggiana e la Nutribullet Treviso fosse un film, il titolo con cui lanciarlo al grande pubblico verrebbe praticamente automatico. Venerdì hanno compiuto gli anni coach Dimitris Priftis (55) e il ds Filippo Barozzi (34) oggi invece sarà la volta del socio Graziano Sassi (71) che ha già fatto sapere ai diretti interessati (i giocatori) che come regalo vorrebbe una vittoria. Altro che ‘cinepanettoni’ (nella foto, il gm Coldebella con torta).

A partire dalle 19,30 i festeggiati e i circa 3500 tifosi del PalaBigi vorranno continuare a vedere una squadra che vince, convince e diverte. Per portare a termine la missione però ci vorranno ancora più intensità e concentrazione di quelle viste con Cremona: una gara spettacolare, ma portata a casa più con il talento (e non è una colpa…) che con l’applicazione, soprattutto difensiva. Da tenere d’occhio la sfida a rimbalzo: con la Vanoli il gap è stato quasi surreale (36-17) e di fronte a un divario del genere, di solito, è impossibile uscire dal campo con un successo. Non sempre Galloway potrà fare 6 su 8 da tre punti, a corredo di un altrettanto ‘stellare’ 15 su 25 di squadra.

Attenzione, quindi, alla Nutribullet che è 7^nella classifica generale dei rimbalzi con 36,5 (l’Unahotels è ultima a 29) e dispone di parecchi giocatori di talento come gli esterni D’Angelo Harrison e Deishuan Booker, folletto che l’anno scorso ha viaggiato ad oltre 16 punti di media nella Winner League israeliana. Vitucci non avrà il fedelissimo Ky Bowman (microfrattura ad una mano, out circa un mese) e questa sarà un’assenza pesante in regia, ma potrà comunque contare sull’atletismo di Pauly Paulicap (9,8 punti e 9 rimbalzi nelle prime 4 gare) che ingaggerà probabilmente un bel duello con Momo Faye, l’astro nascente della Pallacanestro Reggiana. Attorno a questi tre ‘big’, lo staff trevigiano farà ruotare le ali Terry Allen (8,5 punti in 24’) e James Young (5,8 punti in 18’) entrambi chiamati a fare un deciso passo in avanti dopo le prime uscite in chiaroscuro. Da non sottovalutare nemmeno le ‘legione italiana’ guidata da Zanelli e sostenuta da Faggian, Mezzanotte e Camara.

Treviso è una buonissima squadra, ma ha avuto un calendario con un coefficiente di difficoltà altissimo (Milano, Brescia, Sassari e Venezia) e non ha ancora agguantato una vittoria. Arriverà al PalaBigi con motivazioni extra, ma anche con tante paure e sarà qui che i ragazzi di Priftis dovranno infilarsi. Reggio ha più talento e dovrà far pesare le proprie certezze senza peccare di presunzione. Weber nell’ultima con Cremona è stato perfetto, chirurgico nel gestire i ritmi e nelle proprie scelte di tiro, mentre Smith e Galloway hanno fatto la parte dei veterani segnando tanto nei momenti chiave. Capitan Vitali, invece, ha avuto l’intelligenza di lasciare il palcoscenico a chi quella sera era più in forma. Le partite, oltre che dai rimbalzi, passeranno sempre da questi quattro signori qui. Sono loro che dovranno preparare la torta e accendere le candeline per conquistare la quarta vittoria in cinque partite.