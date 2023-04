L’Unahotels non segna mai, Tortona fa festa

BERTRAM TORTONA

74

UNAHOTELS

68

BERTRAM YACHTS TORTONA: Christon 14 (78), Candi 10 (11, 25), Macura 9 (37, 01), Severini 9 (02, 35), Cain 6 (38); Filloy 10 (11, 26), Daum 10 (23, 27), Nikolic (01 da 3), Radosevic 6 (34, 13), Tavernelli (01, 01). N.E. Mortellaro e Filoni. All. Ramondino

UNAHOTELS: Cinciarini 8 (03, 13), Vitali 1 (01, 01), Olisevicius 5 (14, 01), Hopkins 8 (45, 03), Diouf 12 (57); Reuvers 5 (14, 12), Senglin 18 (34, 46), Strautins 11 (15, 25), Lee (01). N.E. Burjanadze, Stefanini, Cipolla. All. Sakota

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Pepponi

NOTE - Parziali tempi: 21-12, 43-31, 64-50. Tiri liberi: Bertram 55, Unahotels 1420. Fallo tecnico a Cain al 24’52 (47-38) e a Macura al 38’05 (70-62). Rimbalzi 35-31 per Tortona.

di Daniele Barilli

Il paradiso può attendere. L’Unahotels frena la sua corsa nelle sabbie mobili che la Bertram Tortona le stende davanti. E non riesce a dare la spallata decisiva alla sua stagione. Si resta lì, in trincea. Si resta lì, a soffrire. Si resta lì, a correre verso un traguardo che, a tre gare dalla fine, rimane abbastanza vicino ma che va raggiunto con una dose di cattiveria e determinazione decisamente maggiore rispetto a quella messa in campo ieri dai biancorossi. Perché, è vero, la Bertram è una squadra superiore all’Unahotels, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Ed è pure allenata benissimo. Ma Reggio si è presentata sul parquet troppo molle. E poco convinta. Facendosi, ben presto, irretire dalla difesa piemontese che, ha concesso ai ragazzi di Sakota solo 23 canestri su azione in 40 minuti (11 nel primo tempo e 12 nella ripresa). Ed è ovvio che se in trasferta e contro la terza in classifica non la metti quasi mai, sperare di vincere diventa un’utopia.

In realtà, malgrado l’Unahotels per 40 minuti non abbia mai dato l’impressione di potercela fare e sia affondata fino al meno 16 (60-44), alla fine un briciolino di amaro in bocca c’è rimasto. Perché pensiamo che se i biancorossi ci avessero creduto di più, questa partita poteva essere anche alla loro portata. E, invece, non si è mai accesa una vera luce. Bisognerà, quindi, andarsi a prendere i punti necessari nelle ultime tre gare stagionali (Brescia e Trento in casa e Sassari in trasferta), consapevoli che serve almeno un successo e che due vittorie sarebbero più tranquillizzanti. Ci vorrà più rabbia e ci vorrà più lucidità, Doti che ieri si sono viste poco con l’ottima difesa piemontese che ha spento fin dall’inizio le velleità reggiane. La Bertram, così, scappava già sul 18-9, poi l’Unahotels con due triple di Senglin e Reuvers ricuciva un po’ il disavanzo (32-29) ma i siluri di Severini ricacciavano indietro i biancorossi che subivano un parziale di 11-0 (43-29) proprio prima dell’intervallo.

Copione identico nella ripresa con Reggio che si illudeva sul 47-41 poi un paio di errori e una girandola di triple piemontesi, spezzavano definitivamente in due il match (60-44). L’Unahotels provava l’ultimo sforzo, aveva una piccola occasione sul 70-62 a 150 secondi dalla fine, ma la sprecava malamente. Niente da fare: il paradiso può attendere.