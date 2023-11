L’Unahotels paga dazio, Hervey giocherà

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale e la notizia farà tirare un sospirone di sollievo a tutti gli appassionati reggiani: domenica Kevin Hervey sarà regolarmente in campo a Venezia. Il club ha infatti scelto di tramutare in una sanzione pecuniaria la giornata di squalifica comminata all’ala biancorossa dopo l’espulsione avvenuta contro Tortona. Tradotto: per questa volta la Pallacanestro Reggiana ‘paga dazio’ e potrà avere a disposizione uno dei suoi uomini di punta. Adesso però il giocatore dovrà stare molto più attento a non cadere in altre provocazioni, evitando così di danneggiare se stesso e la squadra.

Un concetto che gli è stato ulteriormente sottolineato sia dai dirigenti che dal coach e che si spera possa essere recepito.

Il carattere ondivago dell’ala ex Virtus era ben noto sia al general manager Coldebella che a Priftis che hanno però deciso di dargli un’importante chance di rilancio dopo 15-16 mesi piuttosto travagliati, in cui Hervey ha superato anche un brutto infortunio al ginocchio.

Adesso starà a lui ripagare questa fiducia e restare dentro allo spartito, sfruttando un talento offensivo con pochi eguali nell’intero panorama italiano.

È stato invece un week end di grande angoscia e paura per l’ex biancorosso Justin Johnson che domenica scorsa, durante la partita di Serie A2 tra la sua Rimini e Trieste, è caduto rovinosamente a terra durante un contatto di gioco e ha riportato ‘un trauma commotivo con ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro, suturata in pronto soccorso’. Il lungo, che inizialmente sembrava aver perso anche i sensi, è stato subito immobilizzato dai medici presenti e trasportato in ospedale. Su ‘JJ’ è poi stata eseguita una Tac al cranio e al rachide cervicale che per fortuna ha dato riscontri nella norma. Dopo un periodo di riposo e un ulteriore controllo, Johnson potrà quindi riprendere l’attività agonistica con la formazione romagnola, ma senza forzare i tempi.

"Grazie a tutti per avermi cercato per sapere come sto. Adesso sono a casa. La salute viene sempre prima di tutto. Tornerò più forte", ha scritto attraverso il proprio profilo social, ricevendo tanti messaggi di auguri anche da parte dei tifosi reggiani che nel suo biennio con la maglia Unahotels ne hanno apprezzato lo spirito guerriero e il senso di appartenenza.

Il guaio che è arrivato lo scorso weekend si aggiunge però al perdurante problema al ginocchio che ne aveva già minato le certezze nelle ultime settimane, limitandone parecchio le performance. Ecco perché, al di là del brutto incidente della sfida con Trieste, si fa largo l’idea di tenerlo comunque precauzionalmente a riposo nella prossima gara che Rimini giocherà in trasferta contro Udine domenica alle ore 18.