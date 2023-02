L’Unahotels prigioniera del tiro da 3 Se non segna col 40% non vince mai

di Gabriele Gallo

Mettiamola giù così: il tuo obiettivo è raggiungere la vetta del Cervino. Non ti viene detto come e tu dici: agisco allo stesso modo di Mike Bongiorno in un celebre spot degli anni ’80. Noleggio un elicottero di prima scelta e mi faccio depositare in cima sorseggiando un’ottima grappa. Solo che… il mio piano va a catafascio perché dimentico di riempire il serbatoio, la strumentazione si guasta e non ho pensato a un piano B. Tradotto in termini cestistici è un po’ quello che sta succedendo in questa stagione all’Unahotels. Allestita in estate con l’idea di usare il tiro da 3 come micidiale arma offensiva (e giocatori acquistati, o confermati, allo scopo) si è poi ritrovata ad essere tra le peggiori del torneo (14esima) in questo fondamentale, con uno scarno 32%.

Benchè, in linea teorica, possa contare su una platea di tiratori che avrebbero dovuto offrire valide garanzie. Questo non è successo con sufficiente continuità e, per di più, quando la mira è scarsa l’esercito biancorosso fatica tantissimo a trovare alternative. Risultato? Ultimo posto in classifica e 13 sconfitte in 18 match. Come scriviamo da tempo, le opportunità per riprendersi ci sono e la strada verso la salvezza, pur difficilissima, non è compromessa.

Tuttavia i dati sono impietosi: nei cinque successi ottenuti dalla Pallacanestro Reggiana, tutte le volte la percentuale da 3 punti ha sfiorato, o superato, il 40% (il dato più basso è il 39,1% contro Treviso alla prima giornata, quello più alto è il 57,1% ottenuto a Trento) viceversa nelle gare perse l’Unahotels è scesa 8 volte sotto il 30% (in tre addirittura sotto al 20%) e nel recento stop in quel di Brindisi si è arresa tirando dai 6,75 col 25% e nonostante i salentini si siano fermati al 15%. Non per caso la truppa di Vitucci, in termini generali, tira da 3 peggio di quella di Sakota (31,6%) ma, al contempo, può contare su un lungo in grado di giocare spalle a canestro, e parecchio realizzare, come Perkins. Che con 15,3 punti di media è pure il miglior marcatore dei suoi. Ed è proprio per questo che, su mandato del tecnico serbo, il management reggiano sta cercando con ostinazione sul mercato un lungo con le caratteristiche necessarie per evitare che il destino biancorosso dipenda troppo dalla percentuale dall’arco.

Un atleta dal gioco interno, che garantisca punti e solidità. E benchè non siano più i tempi di Lavrinovic o Veremeenko (nostalgia portaci via…) anche una versione a metà di Jalen Reynolds andrebbe più che bene. Solo che in giro per il mondo un giocatore simile alla portata di Reggio è merce rara, attualmente. Tornando alle cifre, e tenendo ben presente che nulla gli si rimprovera in termini di impegno e dedizione alla causa, un dato, in termini individuali spicca; Osvaldas Olisevicius, che dovrebbe essere il principale terminale offensivo Unahotels, l’anno scorso da 3 punti tirava col 35,7%, in questa annata si ferma al 29,7%. Il migliore dei biancorossi è Michele Vitali (45,1% e quinto in classifica tra i top-scorer dalla lunga) ma dopo di lui, e nei primi 50 del campionato di serie A, al 34 esimo posto, c’è solo Sacar Anim, col 36,2%.