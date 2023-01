L’Unahotels prova a catturare il lupo cattivo

di Daniele Barilli

Cappuccetto biancorosso e il lupo cattivo. Dai ragazzi, proviamo a sdrammatizzare un po’. E, magari, proviamo pure a inventarci e a immaginare una favola che possa prenderci per mano e accompagnarci verso la partita più complicata e, al contempo, più semplice della stagione. Perché, per quanto sembri un paradosso, giocare con i campioni d’Italia di Milano è complicatissimo sul parquet, ma è pure mentalmente semplice. Sai già, in partenza, che hai tanto da guadagnare (in caso di un insperato successo) e hai pochissimo da perdere perché una sconfitta in gare così è più che preventivabile.

Ecco perché oggi alle 18 il cappuccetto biancorosso, ultimo in classifica, potrebbe provare a dare la caccia al lupo cattivo, consapevole che, se mai, la favola dovesse diventare realtà, in un paio d’ore di basket si potrebbe rimettere in piedi quasi tutta la stagione. Due punti con Milano, infatti, avrebbero un peso specifico enorme su tutto il campionato reggiano, riportando l’Unahotels nel gruppo e togliendola dall’ultima posizione solitaria. Chiaro che, perché la favola possa diventare realtà, servono tanti ingredienti.

Il primo, ovviamente, riguarda l’Unahotels: serve la partita delle partite. Serve la partita perfetta su entrambi i lati del parquet augurandosi che Jeremy Senglin, sul cui debutto c’è, ovviamente, grande curiosità, possa risultare subito protagonista. Bisogna ridurre al minimo errori e palle perse, bisogna difendere con la massima intensità cercando di far faticare Milano su ogni pallone, bisogna essere estremamente razionali in attacco, dove siamo certissimi che Cinciarini avrà stimoli enormi, cercando di tenere alte le percentuali nel tiro da fuori per evitare che Milano allunghi e se ne vada irrimediabilmente.

Tutte cose molto facili da raccontare, decisamente più complicate da realizzare anche se i due successi nelle ultime tre gare qualche luce l’hanno lasciata intravedere.

Ma anche se tutto questo dovesse diventare realtà, servirà, in ogni caso, la complicità della squadra di Messina. Perché se l’EA7 arriverà in via Guasco con il dente avvelenatissimo per la sconfitta in Eurolega di venerdì sera contro Villeurbanne e sfogherà la sua rabbia sui biancorossi, allora temiamo che ci sarà ben poco da fare. Al contrario se i longobardi dovessero accusare un po’ di fatica e pagare un po’ le tossine, sia fisiche che mentali, accumulate nelle ultime settimane non proprio felici, allora per i ragazzi di Sakota si aprirà qualche spiraglio e bisognerà essere pronti ad approfittarne. Ed è inutile star qui a parlare del turn over che faranno i tricolori (sicuramente mancheranno Shields, Pangos e Baldasso infortunati, poi almeno altri due stranieri faranno da spettatori) considerando che chiunque resti in tribuna, l’organico dell’Olimpia è comunque fantascientifico se rapportato a quello reggiano.

Così come è inutile star lì a guardare le cifre e a parlare di statistiche: la differenza di valori, lo ribadiamo, è enorme. Queste partite si vincono con cuore e sana incoscienza. Ci si butta sul parquet e si da il 110%. Solo così si può dare la caccia al lupo cattivo. Solo così si può costruire una favola.