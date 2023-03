L’Unahotels si costruisce una speranza

UNAHOTELS

80

GEVI NAPOLI

62

UNAHOTELS: Cinciarini 9 (24, 15), Anim 11 (26, 25), Olisevicius 4 (25, 05), Hopkins 5 (02, 12), Diouf 6 (33); Strautins 8 (23, 01), Senglin 14 (13, 45), Lee 9 (23), Reuvers 14 (68), Vitali. N.E. Cipolla e Stefanini. All. Sakota

GEVI NAPOLI: Michinau 8 (25, 15), Young 4 (01, 13), Stewart 11 (02, 22), Wimbush 7 (03, 16), Williams 22 (913); Uglietti (02, 01), Howard 5 (14, 13), Zerini 5 (02, 12), Dallosto (01), Zanotti. N.E. Matera e Sinagra. All. Pancotto

Arbitri: Mazzoni, Quarta e Di Francesco

NOTE - Parziali tempi: 21-14, 41-23, 62-45. Tiri liberi: Unahotels 1626, Gevi 1524. Uscito per 5 falli Lee al 38’30 (76-55). Antisportivo a Lee al 25’14 (51-39). Rimbalzi: 46-29 per l’Unahotels. Spettatori 3030

di Daniele Barilli

La speranza è un venticello tiepido. Che ha il sapore della primavera. E ieri pomeriggio, l’Unahotels, ha provato a incamminarsi sullo scosceso sentiero che profuma di speranza, primavera e rinascita. Lo ha fatto con una partita di grande intensità. Lo ha fatto con rabbia e orgoglio. Non sempre con lucidità, ma, almeno, sbucciandosi le ginocchia e togliendo l’ossigeno a Napoli con una difesa che, soprattutto nel primo tempo, ha imprigionato la squadra campana senza mai concederle nulla. Lo ha fatto giocando come avremmo voluto vederla giocare a Verona e mille altre volte. Lo ha fatto, insomma, con la faccia giusta. La faccia di una squadra che vuole provare a salvarsi. E che ieri ha respirato il profumo della speranza, regalandolo a tutti i suoi tifosi.

E così, i biancorossi, hanno riavvicinato il gruppo delle squadre che lottano per non retrocedere e hanno pure guadagnato il vantaggio negli scontri diretti con Napoli, visto che all’andata la sconfitta era stata di soli sei punti. Ma, è chiaro, tutto quello che si è visto ieri avrà un senso se, fino al termine del campionato, rivedremo le stesse facce, la stessa intensità, la stessa determinazione e lo stesso impegno. Se questo succederà, allora l’Unahotels potrebbe avere una speranza. In caso contrario il trionfo con Napoli resterà un episodio isolato e inutile.

Certo è che, se non altro, ieri ci siamo divertiti e abbiamo sofferto pochissimo. Perché i biancorossi hanno allungato fin dalle prime battute (21-11 con un primo break di 10-0 propiziato da due triple di Senglin) e poi, malgrado i troppi tiri liberi sbagliati, non si sono più fatti raggiungere. Scavando il solco profondo e decisivo nel secondo quarto con un parziale di 12-0 (37-21) grazie, soprattutto, alla difesa. Da lì Napoli non è più rientrata malgrado il toro Williams si sia impadronito delle aree colorate segnando quasi il 40% dei punti di Napoli e tormentando i lunghi reggiani. Ma la partita non è mai stata in discussione e la Gevi non è mai scesa sotto gli 11 punti di margine (51-40 il divario minimo). Per ora godiamoci il profumo della speranza e della primavera.