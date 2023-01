L’Unahotels tra Gamble e Stimac

A stare fermi, si muore. Uno ‘slogan’ che potrebbe descrivere bene il momento che sta vivendo la Pallacanestro Reggiana e - in particolare - la paralisi che sembra esserci al capitolo ‘mercato’. Sakota è stato annunciato lo scorso 5 dicembre e aveva chiesto un paio di settimane per mettere a fuoco i problemi e poi intervenire, ma qui, all’alba del 10 gennaio, l’unico innesto fatto è quello di RJ Nembhard che - senza troppi giri di parole - è già stato scaricato proprio dal coach. Cosa si aspetta, dunque? Non lo capiamo. Da una parte c’è la volontà di trovare profili ‘perfetti’ e dall’altra la difficoltà oggettiva nell’essere appetibili con una situazione di classifica disastrosa. Quello di cui ci si dimentica però è che qui le partite passano, le avversarie avanzano e la Unahotels resta sempre al palo. Premessa doverosa perché il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Julian Gamble, centro classe ’89 che tutti gli appassionati si ricorderanno fare faville con la canotta Virtus Bologna.

Attualmente in Israele con la maglia del Bnei Herzeliya (11,3 punti, 6,5 rimbalzi), il giocatore ha pretese economiche importanti, ma sarebbe comunque disposto ad accettare la sfida di tornare in Italia per provare a salvare la Unahotels. Qual è dunque l’ostacolo? Al momento il suo profilo non sembra convincere coach Sakota che preferirebbe un giocatore più interno, più di post basso e meno di pick and roll. In alternativa, il tecnico ha speso il nome di Vladimir Stimac, veterano serbo e suo pretoriano alla ‘Stella Rossa’ che però - sulla soglia dei 36 anni - è attualmente impegnato in Kuwait dove sta sparando le ultime cartucce di una gloriosa carriera.

Senza entrare nel merito di cosa sia giusto o sbagliato, ci sembra che anche da questo punto di vista si stia creando un cortocircuito in cui i ruoli (dirigentiallenatore) si confondono e nessuno sceglie nulla. Oltre a un lungo a questa squadra serve (almeno) anche un esterno che abbia punti nelle mani e (magari) anche una discreta faccia tosta. Non staremmo troppo a fare i difficili sul ruolo. Tradotto: non importa se sia una combo, una guardia o una guardia-ala, l’importante è che abbia talento e fame. Qualche nome buono che si potrebbe firmare c’è, l’ultimo ‘evaporato’ è quello di Devyn Marble che ha salutato il Legia Varsavia (15,5 punti, 4 rimbalzi e 3 assist col 40% da 3) e si è accasato all’Hapoel Galil Elion.

Francesco Pioppi