L’Under 16 regola la Vis e rinforza la seconda piazza

Week end in chiaroscuro per le formazioni del settore giovanile della Reggiana. Niente da fare per la Primavera, che inaugura il girone di ritorno con la sconfitta di misura sul campo del Como, che sfrutta al meglio il rigore in apertura di gara di Tremolada: i granata sono ultimi in compagnia del Pordenone e dovranno cambiar rotta già a partire dalla sfida della prossima settimana con il Cittadella, quartultimo. Non c’è gloria nemmeno per l’Under 17, che cade in casa col Rimini (0-1) e non approfitta del pari nel big match tra Ancona e Cesena, rimanendo al terzo posto del girone; stop interno con l’undici romagnolo anche per l’Under 15 di mister Cammarata, che alza bandiera bianca con un netto 3-0. Le buone nuove vengono dall’Under 16, che regola 2-0 la Vis Pesaro con gol di Bartoli e Uhunamore, rinforzando la seconda piazza alle spalle dell’imprendibile Cesena; colpo esterno anche per l’Under 14, che sbanca il campo del San Marino con rete di Alessandro Bertolini. L’unico sorriso granata col Rimini è quello dell’Under 13, coi baby di Moratti che si impongono 3-2 allo stadio "Neri".