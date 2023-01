L’Under 17 cade a Ferrara Ora il derby con la Virtus

Inizio 2023 amaro per l’Under 17 (20) di coach Consolini che cede il passo alla Vis Ferrara (12) per 83-71: decisiva per Ferrara la coppia di cecchini Sankare (29) e Jovanovic (23). Il tabellino della Unahotels: Bacchelli 4, Bonaretti 10, Beltrami 4, Mainini 4, Obayagbona 2, Deme 28, Emokhare 7, Fornasiero 4, Lavacchielli, Lusetti, Manfredotti 8. All. Consolini. La band di coach Consolini può rifarsi già domani alle 17 rendendo visita alla Virtus Bologna, capolista insieme alla Unahotels. Gli Under 15 di coach Rossetti invece giocano stasera alle 20 contro il Magik Parma.

c.c.