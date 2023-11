L’Under 17 spegne le Stars Bologna. Vittoria in trasferta e primo posto

Chiusura in bellezza per l’Under 17 che asfalta gli Stars Bologna e finisce al primo posto il girone di regular-season. I baby biancorossi hanno rotto gli indugi con un parziale di 6-31 al rientro dagli spogliatoi, vincendo poi per 47-91 in terra felsinea. Unahotels: Bardelli 2, Carboni 4, Deme 19, Fornasiero 6, Emokhare 10, Lusetti 12, Abreu 8, Manfredotti A. 5, Manfredotti L. 16, Marras 3, Samb 4, Rinaldini 2. All. Bertolini.

Ora la band biancorossa avrà una settimana di riposo prima dei due turni della fase ad orologio ma la qualificazione al girone successivo, che porta poi alle fasi nazionali, è già matematicamente in tasca.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 15 che se la gioca a viso aperto sul campo della capolista Rimini, ma dopo una battaglia punto a punto (28-29; 56-52; 66-66 i parziali) capitola per 92-81.

Unahotels: Rinaldini 18, Bertoni, Bulgarelli 6, Cuoghi 5, Ghirardini 11, Lusvardi, Mammi 13, Morcavallo 7, Petacchi 12, Sabbadini 5, Scanarini, Zampogna 4. All. Iemmi.

Infine, l’Under 14 vince il derby contro Novellara (Luongo 16, Galli 14) imponendosi per 68-57, amministrando il vantaggio iniziale (26-13 al 10’).

Unahotels: Mambriani 3, Nanni 6, Zucchetti, Cavandoli 2, Maestri 10, Reggiani 2, San Pietro 6, Kotlar 13, Baccosi 16, Casolari 10. All. Bertolini.

Nella foto: Babacar Samb

c.c.