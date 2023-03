L’Under 17 supera la San Marino Academy Doppietta di D’Angelo

Successo all’inglese per l’Under 17 della Reggiana, che regola 2-0 la San Marino Academy: i ragazzi di mister Orlandini sfruttano al meglio la doppietta di D’Angelo che, con due marcature nella prima frazione, spiana la strada ad una ripresa in gestione. Per i granata i tre punti valgono l’aggancio al terzo posto della graduatoria, a -7 dalla capolista Cesena.

Un ottimo avvio premia anche l’Under 15 di mister Cammarata, che regola 2-1 i pari età sammarinesi grazie ai gol di Belkiss (4’) e Giorgi (22’), confermandosi in quinta piazza. Colpo esterno dell’Under 16, che si impone 2-0 sull’Aquila Montevarchi trascinata dalle reti di Ruggeri (5’) e Bartoli (21’). Il rovescio della medaglia è rappresentato dalle due sconfitte contro il Cesena: l’Under 14 si arrende 4-0 in casa ai bianco-neri, mentre l’Under 13 cade 4-1 in trasferta.