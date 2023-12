L’Under 19 beffata da Bergamo

Colpaccio solo sfiorato per l’Under 19 (6) che viene beffata al palaBigi da Bergamo (14) per 74-82 dopo aver lottato per tutto il match (26-20, 41-39, 63-62 i parziali). Unahotels: Camara 10, Faye ne, Suljanovic O. 19, Beltrami, Bonaretti 6, Mainini, Obayagbona, Suljanovic I. 18, Yadde 14, Emokhare 2, Fornasiero 3, Lusetti. All. Menozzi.

L’Under 17 (12) controlla sempre il match e supera lo Stars Basket per 62-92, ma vince anche Fidenza (12), prima nel girone grazie a 2 vittorie su 3 negli scontri diretti.

Unahotels: Carboni 4, Deme 4, Fornasiero 14, Emokhare 2, Lusetti 2, Abreu 27, Hadzhiev 8, Manfredotti A. 4, Manfredotti L. 23, Marras 4, Samb n.e., Rinaldini. All. Consolini. La fase ad orologio è conclusa; i biancorossi attendono di conoscere le avversarie verso le fasi nazionali.

Hurrà roboante dell’Under 15 (14) che si sbarazza di Cento (2) per 101-60. Unahotels: Alfieri 10, Bulgarelli 6, Cuoghi 13, Lusvardi, Mammi 25, Marchi, Morcavallo 3, Petacchi 20, Sabbadini 14, Scanarini 6, Taddei 4, Zampogna. All. Iemmi. Tutto facile per l’Under 14 (12) che travolge Piacenza (2) 115-58: Kotlar 29 punti, Maestri 20.

c.c.