L’Under 19 beffata nel finale a Fidenza

Sconfitta in volata per l’Under 19 (Faye 21) Unahotels a Fidenza, beffata per 95-92 dopo aver comandato per tutto il match (24-30; 42-49; 63-68 i parziali). Tutto facile per l’Under 17 che schianta la Fortitudo per 86-62, prendendo il largo con il passare dei minuti (14-18; 26-35; 45-57 i parziali). Tabellino Unahotels: Bacchelli 4, Bonaretti 15, Beltrami 2, Lusetti L. 12, Mainini 23, Emokhare, Manfredotti A. ne., Fornasiero 2, Lavacchielli 11, Lusetti F., Abreu 14, Manfredotti L. 3. All. Consolini.