L’Under 19 doma Brindisi Oggi sfida Sassari

Pronto riscatto per la Unahotels (4) Under 19 nella quinta giornata del girone eliminatorio della Next Gen Cup. I baby biancorossi cancellano il ko patito giovedì contro Trieste, piegando l’Happy Casa Brindisi (0) per 105-61; dopo un primo quarto equilibrato (21-20 al 10’) si è scatenata la furia della band di Menozzi che ha infiammato la retina pugliese a più riprese (54-32 al 20’, 80-45 al 30’) con percentuali di tutto rispetto (48% da due e 40% da tre) e dominando sotto le plance (54-38 il conto dei rimbalzi).

Il tabellino della Unahotels: Belloni 12, Ferrari 16, Camara 6, Pastorelli 2, Codeluppi 5, Giberti 21, Ruggieri 2, Vaccari 2, Bertolini 4, Faye 6, Suljanovic 17, El Hadji Deme 11. All. Menozzi. La Unahotels ha tenuto così aperto il discorso qualificazione per le final-eight di Napoli e oggi alle 11.30 (diretta streaming su Eleven): i boys di Menozzi se la vedranno con il Banco di Sardegna Sassari (6) in un delicatissimo confronto diretto dove i due punti in palio valgono come oro.

c.c.