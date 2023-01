L’Under 19 ha spezzato il digiuno Doppietta per i boys di Rossetti

Turno di campionato a dir poco trionfale per la cantera biancorossa.

L’Under 19 di coach Andrea Menozzi spezza il digiuno di vittorie, cogliendo il primo successo del nuovo anno in trasferta a Cernusco per 80-82. I baby biancorossi hanno dato vita ad una gara tra sorpassi e controsorpassi (17-21; 39-35; 57-64 i parziali) spuntandola grazie ai tre tenori Giberti, Faye e Codeluppi. Il tabellino della Unahotels: Codeluppi 18, Belloni 5, Giberti 23, Vaccari 6, Vecchi, Camara 4, Faye 18, Bacchelli 2, Suljanovic I. ne, Yadde ne, Bertolini 6. All. Menozzi.

Molto bene anche l’Under 15 che firma una doppietta in scioltezza e mette in cassaforte il terzo posto in regular-season.

I boys di coach Rossetti hanno avuto vita facile nel recupero della terza di ritorno contro Piacenza, vincendo in casa per 132-50. Il tabellino della Unahotels: Abreu 20, Capparelli 2, Corsini 10, Ficarelli 15, Hadzhiev 21, Manfredotti L. 19, Marras 17, Farioli N. 12, Rinaldi 6, Piccinini 8, Samb n.e. All. Rossetti.

Tutto semplice anche contro Castelmaggiore, con i biancorossi che vìolano il parquet bolognese per 108-60. Il tabellino della Unahotels: Abreu 31, Corsini 10, Ficarelli 10, Farioli C., Hadzhiev 17, Manfredotti A. 17, Farioli N. 6, Rinaldi 2, Piccinini 15, Samb n.e. All. Rossetti.

Conclude la giornata super, l’Under 14 di coach Iemmi che supera Piacenza per 87-60 prendendo gradualmente il largo periodo dopo periodo (22-17; 40-27; 54-37 i parziali); i baby biancorossi hanno chiuso la prima fase al terzo posto e ora avranno una settimana di sosta prima della nuova fase regionale. Il tabellino della Unahotels: Armeni 2, Barbieri 1, Bertoni 13, Coppi 9, Lusvardi 5, Mammi 22, Morcavallo 22, Scaravelli 3, Taddei 8, Zampogna. All. Iemmi. L’Under 17 di coach Consolini ha goduto del turno di riposo ma è ora attesa da due scontri diretti per i primi posti, sabato contro la Fortitudo a Bologna e la settimana dopo in casa contro Fidenza: in palio c’è il pass per la fase nazionale che porta poi alle finali scudetto.

Cesare Corbelli