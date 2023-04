L’Under 19 sconfitta nel derby Brescia affonda l’Under 17

Si chiude con una sconfitta, la stagione regolare per l’under 19 Unahotels (18) che cede fra le mura amiche della Chierici alla Fortitudo Bologna (32) per 73-87. Unahotels: Vecchi 2, Camara 3, Pastorelli, Codeluppi 12, Suljanovic O. 5, Belloni 3, Iannelli 7, Ruggeri, Faye 17, Giberti, Ferrari 17, Vaccari 7. All. Menozzi. Dura un quarto (28-23 al 10’) la resistenza dell’Under 17 (2) contro il rullo compressore Brescia (8), capolista imbattuta del girone Interregionale: i baby biancorossi tornano a casa sconfitti per 116-82. Unahotels: Bacchelli 6, Bonaretti 11, Lusetti L. 18, Mainini 2, Obayagbona 2, Suljanovic 27, Deme 7, Fornasiero 2, Lavacchielli, Lusetti F. 7. All. Consolini. Molto bene l’Under 15 (4) che supera Cesenatico per 112-75 in un match che ha visto i biancorossi, letteralmente, dominare (37-20; 60-33; 93-54 i parziali); ora la band di coach Rossetti ha agganciato il quarto posto che regala l’accesso agli spareggi per accedere all’Interzona e si giocherà il pass proprio con Cesenatico e Rimini, tutte appaiate a quota 4. Unahotels: Abreu 18, Corsini 4, Ficarelli 6, Hadzhiev 31, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 10, Marras 7, Farioli N. 2, Moscardini 6, Rinaldi, Piccinini 11. All. Rossetti. Continua l’ottima marcia dell’Under 14 nel Trofeo Emilia-Romagna; la Unahotels (12) travolge, in trasferta, Cento per 58-75, accelerando nella ripresa (33-35 al 20’). Unahotels: Armeni, Barbieri, Bertoni 19, Coppi 16, Lusvardi 8, Mammi 17, Morcavallo 6, Marchi, Taddei 4, Zampogna 5. All. Iemmi.

c.c.