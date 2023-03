L’Under 19 stende la Virtus Bologna

Torna alla vittoria la Unahotels Under 19 (14) che, nell’8ª di ritorno, stende la Virtus Bologna (10) 86-73. I baby hanno preso vantaggio subito (22-14 al 10’), poi hanno piazzato il break decisivo dopo l’intervallo (41-34 al 20’, 64-44 al 30’). Da segnalare l’ennesima ottima prova di Momo Faye, autore di 22 punti.

Il tabellino della Unahotels: Giberti 5, Belloni 10, Vecchi, Codeluppi 9, Vaccari 6, Camara 3, Ruggeri 2, Suljanovic O. 8, Faye 22, Pastorelli 9, Iannelli 8, Bertolini 4. All. Menozzi.

Prima sconfitta nel Trofeo Emilia-Romagna per gli Under 14 (6) che vengono regolati in trasferta dall’Universal Modena (4) per 80-58 nonostante le doppie cifre di Bertoni (17) e Mammi (11). Nel frattempo ufficializzati i calendari della seconda fase per Under 17 e 15. La band di Consolini debutterà nel girone Interregionale sabato alle 20 contro Verona alla Cherici, mentre i più piccoli guidati da Rossetti inizieranno la seconda fase regionale, domenica 19 alle 11.30 sul parquet del San Lazzaro.

c.c.