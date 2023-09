L’Under 19 supera la Virtus

Terzo posto per la Unahotels

Under 19 al IV Memorial Pietro Breveglieri, quadrangolare amichevole di pre-season organizzato dal Basket Bondeno, al palaVigarano in provincia di Ferrara. A pochi giorni dall’inizio del campionato, la band di coach Menozzi ha avuto la possibilità di confrontarsi contro formazioni di alto livello come Reyer Venezia (vincitrice del torneo) Fortitudo Bologna e Virtus Bologna.

Nella semifinale di sabato la Unahotels (Suljanovic 20, Camara 17, Deme 13) ha ceduto il passo alla Fortitudo per 79-87 facendosi rimontare nella ripresa (45-32 al 20’).

Nella finale per il gradino più basso del podio, i biancorossi si sono rifatti imponendosi per 89-61 sulla Virtus Bologna con il match sempre in controllo (21-13; 38-31; 67-46 i parziali).

Unahotels: Camara 10, Pastorelli 5, Beltrami 5, Bonaretti 8, Lusetti 10, Mainini 2, Suljanovic 19, Yadde 16, Bielov, Deme 14. All. Menozzi.

