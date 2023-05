L’urlo di Cinciarini

Domenica alle 18 servirà un PalaBigi infuocato e possibilmente pieno in ogni ordine di posto, per dare l’ultima spinta necessaria alla Pallacanestro Reggiana per superare Trento e raggiungere l’agognata salvezza. Certo, il destino non è più totalmente nelle mani di Cinciarini e compagni che devono comunque sperare che almeno una tra Trieste (a Brindisi), Napoli (a Verona) o Scafati (riceve Brescia) esca sconfitta dai rispettivi ‘scontri diretti’, ma la priorità in ogni caso è la vittoria contro il team allenato da Lele Molin.

La prevendita è già attiva, con i tagliandi disponibili allo ‘StoRE di piazza Prampolini (aperto martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19 e alla domenica della partita dalle 10 alle 13) oppure nella sede di via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19), online su Vivaticket e nelle ricevitorie autorizzate. I botteghini di via Guasco saranno aperti a partire dalle 16,45 di domenica. ‘Tutti insieme!’ è l’appello lanciato da capitan Cinciarini attraverso la propria pagina social. Al numero 20 toccherà probabilmente il compito più difficile ovvero quello di far girare la squadra in attacco ma, al contempo, di limitare il talento di Flaccadori o Spagnolo.

Francesco Pioppi