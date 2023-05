Luzzara, che sorpasso "Una gioia indescrivibile"

di Giuseppe Marotta

Si può vincere un campionato restando solo 4 turni su 30 in testa alla classifica? La risposta l’ha data il Luzzara: si può. La squadra della Bassa ha superato all’ultima curva il Guastalla (sconfitto 2-0 a Barco) battendo 4-0 la Gualtierese in trasferta. Punti che sono diventati 56, contro i 55 del Guastalla, e Promozione conquistata vincendo il girone C di Prima.

Marco Manini (direttore sportivo), è stata una domenica di ordinaria follia…

"Incredibile. Noi abbiamo fatto il nostro e da Barco avevamo un collaboratore in collegamento. Sono state mille le emozioni…".

Ci racconti quei momenti.

"Noi all’intervallo eravamo già sul 3-0, e da Barco arrivava la notizia che alla pausa il Guastalla era sotto di due. Il Boca Barco aveva fame di punti per salvarsi, ed è una buona squadra. Avevamo speranze: certo era molto ottimistico pensare che potesse essere avanti di due gol all’intervallo".

Eppure era la realtà.

"Sì, ma avevamo deciso di tenere i ragazzi fuori da questo, per non influenzarli. Ma con noi c’erano 200 tifosi... Non eravamo mica a San Siro, e, insomma, la notizia nella ripresa in campo è arrivata".

Poi i minuti finali.

"Stavo male, per tutto il secondo tempo ho fissato il telefono, il tempo non passava più! Nei minuti di recupero ho attivato il collegamento da Barco, ho chiamato la squadra sotto la tribuna. La nostra partita era finita, mentre a Barco c’erano più di 5’ di recupero. Quando è arrivata la chiamata definitiva è stata un’esplosione".

È partita la festa.

"Bandiere, cori, un’esultanza travolgente. Abbiamo vinto il campionato dopo aver fatto un’annata intera ad inseguire". Questa è la cosa particolare. "Esatto, siamo stati in testa nei primi tre turni, al quarto abbiamo perso proprio a Guastalla la vetta. L’abbiamo ritrovata giusto all’ultimo, quando contava". Tra l’altro avete vinto un testa a testa con una squadra rivale come il Guastalla.

"Questo ha reso il tutto ancora più emozionante, perché quando c’è in gioco la rivalità è naturale che sia tutto più colorato". Dopo un solo anno avete ritrovato la Promozione. Come la affronterete?

"Avevamo quasi l’obbligo morale verso la società di riacciuffarla. L’anno scorso siamo retrocessi in maniera inspiegabile, la squadra era di valore. Il presidente è un ambizioso, ora ci prenderemo un po’ di tempo, poi chiariremo i programmi".