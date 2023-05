Ma anche Scafati, Trieste e Napoli devono uscire con le braccia alzate

Non saranno solo i tifosi Unahotels questa sera a soffrire per il destino della propria squadra. Pure i fans di Scafati, Trieste e Napoli vivranno con ansia gli ultimi quaranta minuti della stagione. Qualora infatti Cinciarini e compagni dovessero prevalere su Trento, anche gli altri tre team citati saranno obbligati a vincere. Se questo non accadrà, Reggio si salverà a prescindere, mentre una tra Givova, Trieste e Gevi andrà in A2.

Vediamo allora la situazione nelle varie realtà nell’imminenza delle gare.

Tezenis Verona-Gevi Napoli. Sulla carta è il match dal pronostico più prevedibile; i veneti di Ramagli sono già retrocessi e reduci da una settimana di lacrime. L’ex coach biancorosso ha dichiarato che: "è una partita che dobbiamo giocare e dobbiamo avere grande rispetto di noi stessi, del nostro pubblico e del campionato e cercare di chiudere al meglio la stagione". Parole sincere ma che suonano più come appello morale piuttosto che frutto di reale convinzione. Oltretutto Napoli, che invece si gioca la salvezza (la classifica avulsa la penalizza in tantissimi casi in caso di sconfitta e vittoria di Reggio) è reduce da due vittorie di fila, e pare avere trovato la giusta quadratura, specie offensiva. La netta impressione è che l’Unahotels possa confidare poco su buone notizie in arrivo da Verona.

Givova Scafati-Germani Brescia. Nel 2011 la vittoria di Scafati su Verona evitò a Reggio l’onta della Serie B. Stavolta però, affinchè il PalaBigi possa esultare, dal parquet campano deve arrivare la notizia opposta. Ovvero il successo dei bresciani. Il patron della Givova, il vulcanico Nello Longobardi, ha tuonato: "Sarà una partita senza un domani, invito i tifosi a venire al palazzetto già dalle 17 per far sentire forte quella voglia e quella passione che ci condurrà alla permanenza in serie A". Il clima sarà quindi infuocatissimo, ma sarà partita vera. Perché la Germani, in caso di sconfitta, potrebbe rimanere fuori dai playoff dopo averli tanto rincorsi, dunque darà il meglio di sé. Happy Casa Brindisi-Trieste. Gara difficile da decifrare, tra due squadre in difficoltà. I padroni di casa, pur già qualificati ai playoff, sono ancora in bilico tra settima e ottava piazza e reduci da tre sconfitte consecutive che hanno creato tensione. I giuliani hanno perso quattro degli ultimi confronti ma vinto quello vitale, la scorsa settimana, con Verona. Sono però consapevoli che, se perdono oggi, ci sono buone probabilità che il baratro dell’A2 si spalanchi sotto di loro. Quindi avranno motivazioni maggiori pur avendo un organico e una situazione generale peggiore rispetto ai salentini.

Gabriele Gallo