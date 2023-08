"Ma com’è difficile trovare una centrale..."

di Claudio Lavaggi

E’ un Centro Volley Reggiano molto rinnovato, ma sempre targato Fos, grazie al suo imprenditore Valdo Bonacini, primissimo dei tifosi, quello che si appresta a disputare il campionato di Serie B2. In pratica sono rimaste solo due ragazze dalla scorsa stagione e, a parte un inserimento dalle giovanili, le altre sono tutte nuove, anche se ben conosciute nei campionati locali. Il tecnico Augusto Sazzi è una novità assoluta e sarà coadiuvato dal confermato Davide Bazzoli.

"Sono molto felice per questa nuova avventura – dice Sazzi –, abbiamo chiaro cosa vogliamo fare, disputando un campionato importante come quello di B2 con un nucleo di ragazze giovani, ma pronte per la categoria. Con una precisa progettualità societaria alle spalle dovremo arrivare a lottare per obiettivi importanti nel medio e lungo periodo. Io non mi limiterò alla prima squadra, ma seguirò quello che viene svolto nel settore giovanile, per lavorare insieme in un’unica direzione".

Vediamo tutte le ragazze ad oggi nel roster di Cvr: al palleggio, Giulia Rustichelli (2006) da Vignola e Lisa Sazzi (2000 e figlia di Augusto), da Arbor; opposte sono la confermata Ilaria Barbero (piemontese classe 2004) e Martina Furegato (2002) da Arbor; nel ruolo di libero, la confermata Veronica Cioni (2003) e Caterina Ronzoni (2000) da Giovolley; le bande sono Martina Brunfranco (2003) da Mirandola in B2, Margherita Cattini (2000) da Arbor, Benedetta Ferrari (2001) da Giovolley, Anna Saccani (2001) da Arbor; le centrali, Giulia Odorici (2003) da San Damaso in B1, Greta Giovanardi (2007) dalle giovanili CVR e Agnese Attolini (2002) da Giovolley, disponibile per motivi di studio da febbraio 2024.

"La squadra è praticamente al completo – dice il ds Giuliano Casoli - se si esclude una pedina che vorremmo inserire al centro. Sembrerà strano, ma nel reggiano quest’anno ben cinque centrali sono ferme, per motivi di studio o infortuni. Abbiamo sondato 15 procuratori e l’intero mercato dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e non abbiamo trovato un centrale disposto a trasferirsi. Se ne dovesse arrivare uno di qualità le nostre ambizioni salirebbero, in caso contrario punteremo alla salvezza il primo possibile".

Essendo inseriti nel girone umbro e toscano che pronostici si possono fare? "Nessuno, ci stiamo guardando intorno, ma contro queste squadre non abbiamo mai giocato e anche guardando dei filmati della passata stagione potrebbero aver cambiato molto, come abbiamo fatto anche noi". La preparazione come avverrà? "Ritrovo r lunedì 28 a Rivalta, dall’1 al 3 a Felina per una tre giorni concentrata. La prima di campionato, che doveva vederci a Scandicci, si giocherà a campi invertiti per problemi del palazzetto toscano. Così ne avremo due interne di fila: la palestra è quella di Rivalta, le gare in casa le giochiamo sempre al sabato alle 21".