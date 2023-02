"Macché Serie B, la Reggiana merita la A"

di Francesco Pioppi Più del gol al Real Madrid che nel ’96 avvicinò la Juventus alla finale di Coppa dei Campioni, l’ultima vinta dai bianconeri in cui realizzò anche un rigore. Più dell’esordio in Nazionale con Cesare Maldini. Più della salvezza con la ‘sua’ Regia. Più di qualsiasi altra emozione forte, per uno che di emozioni forti si è sempre nutrito. Per Michele Padovano l’assoluzione dalle accuse di traffico di droga vale più di ogni altra cosa. "Mi hanno ridato il respiro dopo 17 anni atroci", dice con la voce finalmente squillante. Padovano, l’incubo è finito. "È una notizia che aspettavo da troppo tempo. È la fine di un calvario per me, ma anche per chi mi ha voluto sempre bene. Non mi sono rimasti vicini in tanti…". Chi le ha dato una mano? "Mia moglie Adriana e mio figlio Denis, loro sono stati fantastici, fondamentali. Parliamo di 17 anni di incubi continui, senza di loro non so se ce l’avrei fatta. Un altro che mi ha sempre creduto è stato Gianluca Vialli. Un amico vero, non c’è giorno in cui non gli dedichi un pensiero. Come ha detto anche Mancini: abbiamo sempre sperato in un miracolo che purtroppo non è...