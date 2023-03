Maestri sulle orme di Coppi e Bartali Anche la Bardiani sulle ’Strade Bianche’

Sulle orme di Coppi e Bartali. E’ una corsa spettacolare e per certi aspetti dal sapore avventuroso, caratteristica per i numerosi tratti sterrati, dove gli atleti avvolti da una nuvola di polvere sembrano arrivare del ciclismo del passato. E’ la Strade Bianche, che si svolge oggi nel Senese, dove tra i protagonisti troviamo il luzzarese Mirco Maestri e la Green Project Bardiani Csf Faizanè. Per Maestri (foto), che indossa la casacca della Eolo, è la prima gara stagionale in Italia. Il corridore proviene da competizioni che si sono svolte recentemente in Spagna, tra cui la Gran Camino, e guarda con fiducia all’affascinante tracciato che si snoda sulle pittoresche colline toscane. "Sono qui per dare il massimo, con la squadra si vuole essere protagonisti, le caratteristiche la rendono una corsa eroica e così viene da dire che è un onore esserci. Per me è la seconda partecipazione, dopo quella del 2017", afferma il 31enne Mirco Maestri. "Ieri abbiamo pedalato in alcune parti del percorso per fare una ricognizione, soprattutto in quei tratti che potrebbero essere più impegnativi o decisivi, con particolare attenzione al finale, dove cercheremo di farci trovare pronti e avere una buona visibilità".

Sempre per quanto riguarda le realtà reggiane, passiamo alla Green Project Bardiani Csf Faizanè. "Abbiamo selezionato sette atleti per questo percorso molto ondulato, con strappi sui tratti sterrati. Sono Alex Tolio e Davide Gabburro, che hanno ottenuto piazzamenti nella recente trasferta in Africa, dove abbiamo vinto il Tour del Ruanda. Con loro, i veloci Luca Colnaghi e Samuele Zoccarato, l’esperienza è garantita dal veterano Alessandro Tonelli. Ci sono inoltre i neoprofessionisti Riccardo Lucca e Filippo Magli", affermano i dirigenti della Bardiani. "E’ un tracciato impegnativo, privo di lunghe salite ma significativo per planimetria e altimetria, con ben 63 chilometri di tratti sterrati suddivisi in vari settori. Per chi è a bordostrada è uno spettacolo imperdibile". Sull’ammiraglia Alessandro Donati e Roberto Reverberi. Presenti 25 squadre, a sottolineare la dimensione World Tour. Partenza e arrivo a Siena. Il via alle 11,45 dalla Fortezza Medicea e dopo 18 chilometri ecco il primo sterrato (ore 12,10 circa), a ribadire la tipologia della corsa, pensata tra presente e passato. Una caratteristica che ne ha decretato il crescente successo tra il pubblico e che richiama le maggiori squadre del movimento internazionale, con nomi altisonanti nell’albo d’oro, tra cui Cancellara, Van der Poel e Pogacar. L’arrivo è previsto dopo 184 chilometri nella scenografica Piazza del Campo alle 16,15 circa. Diretta tv dalle 14 su Rai 2.

Massimo Tassi