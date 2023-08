Magli vince ed esalta la Green Project

La Muur Classic Geraardsbergen, gara svoltasi in Belgio di 177.8 km, è stata vinta dal toscano Filippo Magli, neoprofessionista in forza al Green Project Bardiani. Magli si è inserito nel drappello dei fuggitivi molto nutrito ad inizio gara; il gruppo si è via via frammentato fino a quando i sono rimasti tre corridori. Filippo Magli si è imposto sul traguardo di Geraardsbergen e ha conquistaro la sua prima vittoria in carriera.

"E’ stato uno sprint duro, gli ultimi trecento metri particolarmente - ha detto Filippo - Ma sono veramente felice di essere riuscito a vincere. La gara è stata piena di attacchi fin dalle prime battute, come succede spesso in Belgio. Io, Luca Colnaghi che era con me nella fuga, e tutti i miei compagni di squadra ci siamo fatti trovare pronti.Ora possiamo festeggiare, sono davvero molto felice"