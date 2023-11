Maglie all’asta per il tifoso ferito

Mille euro per la maglia di Cigarini, il simbolo della Reggiana; poi 700 per quella di Marcandalli, ben 550 per quella di Bianco, ci sono anche i 530 euro per Girma, ma anche 500 su quella di Kabashi, e oltre 500 euro per quella di Crnigoj. Sono le cifre spese per le maglie dei calciatori menzionati indossate nella sfortunata trasferta di Cosenza. I giocatori le hanno lanciate agli oltre duecento tifosi giunti fino in Calabria: tramite pagine social o trasmissioni tv (vedi Teletricolore) i tifosi le stanno vendendo all’asta.

Si tratta di un’operazione di solidarietà.

Tutto il ricavato sarà donato a Riccardo, il tifoso rimasto gravemente ferito ad una mano prima della partita Reggiana-Venezia del 22 ottobre.

Le maglie in vendita, oltre quelle già citate di Cigarini, Marcandalli, Bianco, Girma, Kabashi e Crnigoj, sono quelle di Nardi e Szyminski. Otto in totale.

Al momento la cifra incassata, e donata al tifoso Riccardo, è di oltre 3800 euro.