Manghi striglia i Diavoli: "Voglio di più"

L’ultima e infinfluente partita del Valorugby nella regular season è passata un po’ inosservata in città, sommersa dall’onda granata dei festeggiamenti per la Reggiana. I Diavoli di Manghi, già certi del terzo posto e della qualificazione alle semifinali scudetto, hanno perso 31-33 a Viadana in un incontro divertente e punteggiato da tre mete dei mantovani e da quattro reggiane, segnate da Renton, Sbrocco, Dell’Acqua e ancora Sbrocco.

"Ma non è stata la partita che mi aspettavo", spiega il coach Roberto Manghi; "ho avuto l’impressione che i ragazzi l’abbiano affrontata con disinteresse e non era certo quello che avevamo chiesto loro. Non ho avuto le risposte che avrei voluto né dai giovani, né dai giocatori fin qui meno utilizzati né da quelli solitamente titolari. Una volta andati sotto nel punteggio abbiamo reagito, ma ormai era troppo tardi".

Ora arrivano le semifinali per il titolo; ne conoscete già le date esatte?

"Il 7 maggio alle 16 al Mirabello, il 14 maggio a Padova"

Avete anche già notizie su quale sarà la struttura del Top10 della prossima stagione, dopo il passo indietro del Calvisano? Nei forum e sugli spalti circolano tante ipotesi.

"Su questo anche noi attendiamo informazioni in merito. Stiamo avendo riunioni con la Federazione".

Si parla di un possibile e inedito Top10 Under 23, parallelo al Top10 assoluto e con gli stessi club.

"Sì, questa sì, sembra un’ipotesi consolidata. Un campionato delle seconde squadre".

Voi come Valorugby siete favorevoli all’idea?

"Noi, sì, possiamo essere favorevoli. Naturalmente occorrerà capire quale struttura dare alla squadra".

Tornando agli imminenti play-off, qual è la situazione degli infortunati?

"Eh, purtroppo in questo momento sono davvero tanti. Non li ricordo neppure tutti. Provo a fare un elenco… Du Preez, Majstorovic e Cenedese speriamo di poterli recuperare per Padova, mentre quelli di Schiabel, Costella, Lazzarin (fattosi male alla spalla destra proprio a Viadana, al 4’, su un’azione da meta, ndr) e Castiglioni sono infortuni di lungo corso".

Le semifinali scudetto di andata sono dunque Colorno-Rovigo, sabato 6 maggio, e Valorugby-Petrarca, domenica 7; il ritorno rispettivamente sabato 13 e domenica 14, con diretta di tutte le partite su Rai Sport. Questa domenica si gioca a Piacenza lo spareggio salvezza tra Mogliano e Torino, alle ore 18 in diretta Eleven.

Marco Ballabeni