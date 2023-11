Mangiafico s’impone a San Martino

Vittoria di Iacopo Mangiafico a San Martino. L’atleta del Tennis Modena, testa di serie n°1 del tabellone, si è imposto nella settima edizione del Trofeo BFC: dopo aver esordito col duplice 4-1 a Sebastiano Tombolini (Castellazzo), la corsa del futuro vincitore è proseguita col 4-2, 4-3 in semifinale al padrone di casa Fabio Pianzi, prima del 4-1, 4-3 in finale all’altro rappresentante del circolo ospitante Matteo Muci, che si era fatto strada eliminando a sorpresa in un derby reggiano l’albinetano Leonardo Tagliavini (ma tesserato per San Martino) per 4-3, 4-2.