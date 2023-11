Mangone e Iyamu in nazionale U20

Un’atleta casalgrandese del passato e una del presente convocate in nazionale per le qualificazioni al Mondiale U20 femminile in programma dal 21 al 26 novembre a Vrnjacka Banja. La reggiana classe 2005 Asia Mangone, che lasciato in estate la Casalgrande Padana per approdare alle campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno dopo aver già vestito la maglia dell’Italia seniores, e Charity Iyamu sono tra le 20 ragazze che stanno lavorando a Cassano Magnago per preparare il torneo in Serbia: girone unico a 5 squadre, con in palio un solo lasciapassare per la kermesse iridata. Esordio con le padrone di casa, poi Croazia, Spagna e Far Oer.