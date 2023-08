Manolo Portanova alla Reggiana e su Instagram l’ode al suo amore per il calcio

Reggio Emilia, 2 agosto 2023 – “Novanta minuti a settimana, la storia della mia vita”, frase seguita da un pallone e un cuore: è il messaggio pubblicato nelle storie di Instagram da Manolo Portanova (23 anni), che sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Reggiana. Un’ode all’amore della sua vita, il calcio. Questa la sua reazione dopo la sentenza di ieri del Tribunale federale nazionale del Coni: Portanova potrà essere regolarmente tesserato dalla Reggiana.

Manolo Portanova e il suo post su Instagram

La sentenza è arrivata in seguito al deferimento proposto dalla procura nazionale dello sport in merito al caso di Portanova che, lo ricordiamo, è stato condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo. Nel maggio 2021, infatti, il centrocampista era stato deferito per violazione dell’articolo 4 comma 1 del codice di giustizia sportiva, ovvero il “principio di lealtà e rettitudine sportiva”. Ieri, in sostanza, il tribunale del Coni si è espresso dichiarando il difetto di giurisdizione sulla vicenda, e cioè lasciando totalmente la competenza all’ambito penale.

Ricapitoliamo le tappe di Portanova a Reggio: la Reggiana, con una nota stampa, il 18 luglio annunciò di aver raggiunto col Genoa l’accordo per il prestito di Portanova. In attesa del tesseramento, i granata e il Grifone avevano stipulato un’autorizzazione per permettere al 23enne di allenarsi agli ordini di Alessandro Nesta dal 19 luglio, nel ritiro di Toano.

L’arrivo di Portanova non ha lasciato indifferenti alcuni enti come l’associazione “Non da Sola onlus”, oppure sindacati (vedi la Cgil), o parlamentari (vedi la deputata Dem Ilenia Malavasi). Di contro, nel ritiro montanaro della ‘Regia’ era apparso uno striscione d'appoggio delle Teste Quadre che recitava “Nella vita come allo stadio, fino al terzo grado nessuno è condannato”.

Mentre Portanova ha partecipato alle due amichevoli di fine ritiro con Albinoleffe e Sestri Levante. Ai margini degli incontri mister Nesta ha detto di lui. “Per me è un grande rinforzo e un forte giocatore. Non sarà difficile per lui inserirsi nel gruppo, gli ho parlato oggi (il 19 luglio, ndr) ed è un bravo ragazzo. È fermo da un po’ ma ha un motore importante che risponde bene alle sollecitazioni. Non serve fretta, ci darà tantissimo”.

La prossime tappa per il calciatore, a livello giuridico, sarà intorno a dicembre, con la sentenza di Appello. Ora però, per il calciatore testa al campo, con l’annuncio ufficiale del prestito alla Reggiana che arriverà entro domani. Sancirà l’inizio ufficiale della sua avventura in granata.