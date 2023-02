Marcus Lee, una ventata di ottimismo "E’ dura, ma sono qui per vincere"

di Gabriele Gallo

Marcus Lee sarà utilissimo all’Unahotels nella rincorsa alla salvezza. Il centro Usa è stato presentato ieri al PalaBigi.

Lee, con che spirito affronta l’avventura reggiana?

"Molto carico e galvanizzato dall’idea di vivere questa nuova esperienza. Sto entrando nella seconda parte della mia carriera, posso definirmi già un veterano e vengo qui altamente motivato a dare una mano e a sostenere i compagni più giovani". Giocherà con il 24. Un omaggio a Kobe Bryant?

"Lo è diventato. Fino all’high-school avevo il 22 come diversi membri della mia famiglia. Ho preso il 24 al College, poi, quando Kobe è morto ho riflettuto se fosse il caso di tenerlo. Perché da un lato era un segno di rispetto, dall’altro comportava anche l’onere di onorarlo degnamente. Ho deciso tenerlo per avere sempre una fonte di ispirazione a guidarmi".

Approda in una squadra che vive una situazione non facile... "Lo so bene, sono qua per vincere, non per divertimento. La prima impressione è stata positivissima, il gruppo è di livello, ha grandi capacità. Cercherò di abituarmi il prima possibile al sistema per aiutare il team a raggiungere la salvezza".

Quale spirito ha visto nei suoi nuovi compagni?

"Quando sei ultimo in classifica in un team possono accadere due cose: o conta i giorni che lo separano dalla fine della stagione, o fa di tutto, con voglia di lottare, per restare in serie A. Io ho visto questo secondo aspetto" Ci si aspetta, come nota tattica, una sua coabitazione con Hopkins.

"Giocare insieme è una delle soluzioni che stiamo provando. Ne abbiamo tante. Il campo dirà quale funziona meglio".

Come è Marcus Lee fuori dal campo?

"In questi giorni do la priorità a studiare gli schemi anche quando sono a casa, per accelerare il mio inserimento. Di norma, nel tempo libero, mi piace camminare per le città insieme alla mia fidanzata e cucinare. Qui vivo in centro, ed è stupendo. Passate queste prime settimane la visiterò meglio. E poi adoro vivere in un posto dove per andare ad allenamento non devo fare 40 minuti di macchina".

I compagni più forti con cui ha giocato?

"Diversi che erano come al College (nei fortissimi Wildcats dell’università del Kentucky, ndr , e restando in Italia, Peppe Poeta, a cui sono ancora molto affezionato".

A presentare Lee è stato il team manager Michele Talamazzi, causa l’assenza del ds Filippo Barozzi, influenzato. "E’ un giocatore con spiccate caratteristiche fisiche ed atletiche, che nel nostro roster mancavano e grazie alle quali potrà darci una grossa mano se saremo bravi a valorizzarlo. Difensivamente è in grado di proteggere l’area, mentre in attacco è bravo a concludere sopra il ferro".

Con l’arrivo di Lee uno straniero dovrà restare in tribuna. Talamazzi ha fatto capire che, difficilmente, toccherà al nuovo arrivato stare fuori: "Marcus ci dà caratteristiche diverse rispetto ad altri lunghi".