Mare, terme o in trattore: le 72 ore di relax

Milano Marittima come meta più gettonata, ma anche Riva del Garda, il Trentino oppure i più classici ‘prati di casa’.

Sono queste alcune delle ‘location’ scelte dai giocatori della Reggiana per trascorrere la Pasqua in compagnia degli affetti più cari o agli amici di lunga data.

I granata hanno infatti effettuato l’ultimo allenamento venerdì scorso (al mattino) e hanno poi ripreso ieri (al pomeriggio) avendo quindi settantadue ore piene per staccare un po’ (non troppo…) la spina, prima di una full immersion di tredici giorni che disegnerà il futuro della squadra e - probabilmente - anche del club.

La carrellata parte doverosamente dall’autore dell’ultimo gol con la Fermana, ovvero Davide Guglielmotti, che per non tradire il suo soprannome ha passato – letteralmente – una Pasqua alla ‘Tractor’, ovvero in mezzo ai suoi trattori.

L’esterno destro è infatti tornato a casa (a Prarolo, paesino in provincia di Vercelli) dove ha sede l’azienda di famiglia di cui è protagonista attivo appena gli impegni calcistici glielo consentono e, in particolar modo, nel periodo estivo.

Senza dubbio più mondano invece il week end trascorso dal secondo portiere Matteo Voltolini e Adriano Montalto, immortalati assieme in direzione Milano Marittima col ‘Tagliagole’ alla guida di una potente Mercedes con occhialino da sole di tendenza.

Relax completo per Elvis Kabashi e Giuliano Laezza che hanno scelto uno splendido chalet-resort con piscine e zona termale a Vermiglio, in provincia di Trento, in cui trascorrere il week end lungo con le rispettive compagne.

A corredo del selfie, il centrocampista di origini albanesi ha anche aggiunto la scritta ‘Fratm’ che in dialetto napoletano significa ‘fratello mio’.

Milano Marittima, ma con la famiglia e il cane, anche per Eric Lanini che prima è passato da Torino (città di origine) e poi è tornato verso la Romagna.

L’altro bomber granata, Jacopo Pellegrini, ha invece scelto Riva del Garda per un week end tranquillo assieme alla sua dolce metà, Giada.

Festività tutta in famiglia per Alessio Luciani che, con la moglie Michela e il piccolo Samuele, è tornato ad Avezzano.

Momenti di svago, sicuramente utili per ricaricare le batterie e poi ripartire con ancora più carica verso l’obbiettivo finale che tutti attendono.

A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi e a Olbia con tutta l’energia e la determinazione possibile e immaginabile.

Francesco Pioppi