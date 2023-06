Mariano resta alla Conad Sazzi guiderà la Fos Cvr

Ancora una conferma in casa Conad con lo schiacciatore Romolo Mariano che ha firmato per un’altra stagione in giallorosso. "I fattori che hanno determinato la scelta di rimanere a Reggio – dice Mariano - sono stati diversi: innanzitutto la riconferma di Fabio Fanuli come allenatore, poi la conferma di alcuni compagni e infine la fiducia che nutro nella nuova squadra che è stata costruita". Classe 1991, origini bergamasche, Mariano è alla sua decima stagione in Serie A2, anche se negli ultimi anni ha rischiato una retrocessione con Reggio e i play out con Porto Viro.

Per una conferma in A2 maschile, ecco una bella novità in campo femminile: alla Fos Cvr arriva infatti Augusto Sazzi, uno dei più importanti tecnici a livello nazionale. Sazzi in carriera può vantare moltissimi titoli, tra cui una Coppa Italia di B1 e A2, una promozione in A2 e una promozione in A1. Ha inoltre allenato Modena in A1. Nel suo curriculum ci sono anche alcune collaborazioni internazionali con i team di Germania, Olanda e Turchia. "Sono molto felice per questa mia nuova avventura – dice Augusto – abbiamo chiari fin da subito quelli che sono i nostri obiettivi, disputando un campionato importante come quello di Serie B2 con un nucleo di ragazze giovani, ma già pronte per la categoria.

Con una progettualità societaria alle spalle dovranno arrivare a lottare per obiettivi di rilievo nel medio e lungo periodo". Il Cvr ha affidato a Sazzi anche il ruolo di responsabile tecnico di tutte le formazioni, gettando le basi per un programma triennale di crescita.

Trofeo dei Territori 2023-Aequilibrium Cup. Si disputa domani presso le palestre Matilde di Canossa, Iti Nobili, Sport Arena e Moro tra le squadre delle selezioni territoriali (che racchiudono i migliori giocatori provinciali) della pallavolo femminile e maschile per Bologna, Reggio Emilia, Ravenna e Piacenza. Si gioca dalle 11 alle 18, l’ingresso è libero.