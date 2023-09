Martedì il Pisa, aperte le prevendite

È già attiva la prevendita per la sfida che vedrà la Reggiana affrontare il Pisa al ‘Città del Tricolore’ martedì 26 alle 20,30. I biglietti possono essere acquistati online attraverso il circuito Vivaticket e nelle rivendite autorizzate oppure, come di consueto, al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. Botteghini in funzione il giorno della gara dalle 19 e fino alle 21,15, mentre per i tagliandi del settore ospiti c’è tempo solo fino alle 19 di lunedì. Hanno diritto alle riduzioni donne, over 65 e under 18 mentre i bimbi under 6 entrano gratuitamente. Il club ricorda che i biglietti ridotti per gli iscritti all’Avis e a Unimore possono essere acquistati solo al Reggiana Store.