Match da non fallire per Scandiano

Match da non fallire per la Pallacanestro Scandiano (8) che gioca in anticipo alle 21.15 al palaRegnani contro l’Happy Basket Rimini (6). La band di coach Pozzi è reduce dal positivo esordio nella Poule Playoff dove è riuscita a sbancare agevolmente Fiorenzuola; questa sera, non può permettersi passi falsi per distanziare le romagnole e continuare la lotta a distanza, con le pari classifica, nella rincorsa alla qualificazione alla fase nazionale, in attesa degli scontri diretti. "Sarà la prima partita - commenta la vice-coach Licia Corradini - con una squadra del girone romagnolo, che ha sicuramente espresso un ottimo livello. Rimini è una buonissima formazione, dove spiccano alcune individualità: Capucci su tutte, ma anche Eleonora e Noemi Duca. Dovremo essere brave a contenere il loro dinamismo, cercando di lavorare quanto più possibile coralmente in attacco".

c.c.