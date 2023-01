Match in salita per l’Arcetana Il BaisoSecchia insegue il 2° posto

di Giuseppe Marotta

Oggi è sabato d’anticipo, in Eccellenza, per l’Arcetana (26): ospiterà alle 14.30 il Colorno (38). Mister Pierfrancesco Pivetti dovrà fare a meno di Roberto Bonacini, esperto difensore centrale fermato dal giudice sportivo per un turno (squalifica scattata alla 5ª ammonizione stagionale) che tra l’altro è anche un ex dell’incontro (ha giocato a Colorno nel 2019-20). Un match difficile e delicato per i biancoverdi, che nelle ultime 5 gare hanno vinto una volta sola, e hanno appena un +2 sulla zona playout. Il Colorno nelle ultime 3 ne ha vinte 2, e con un successo si porterebbe a -8 dalla seconda (Virtus Castelfranco, che domani farà visita ad un’altra reggiana, il Campagnola).

Interessante l’anticipo di Promozione (girone B): alle ore 15 il BaisoSecchia (29) se la vedrà, in casa, con la Sanmichelese (23). Il Baiso non perde dal 13 novembre, e arriva da tre pareggi di fila. Con un successo supererebbe (almeno per un giorno) il Montecchio, che è secondo con 31 punti (domani ospiterà il penultimo Ganaceto, che ha solo 9 punti). A caccia di punti anche la Sanmichelese, che arriva dal 2-2 con la Vianese. Aria di derby nel girone C di Prima categoria: a Rio Saliceto (ore 14.30) andrà in scena San Prospero Correggio (32)-Virtus Correggio (23). I primi, reduci da 2 successi e un pari, hanno nel mirino il momentaneo sorpasso sul Guastalla (capolista, ha un punto in più e domani andrà sul campo degli Original Celtic Bhoys). La Virtus, invece, vorrà dare continuità all’ultimo successo sulla Barcaccia. Infine, in Seconda categoria anticipo per il Rubiera Calcio (9), nel girone modenese (E). Alle ore 15 ospiterà la Spezzanese (16): il Rubiera, lo ricordiamo, è ultimo in classifica, ma nell’ultimo turno con un pari ha messo fine al nero filotto di 5 sconfitte di fila, smuovendo la classifica che, comunque, con un paio di vittorie è migliorabile (zona salvezza a -5).