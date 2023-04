Mattia Iori: terzo posto e pass per le finali

Altre soddisfazioni per gli spadisti dell’Ama Koala. I cadetti (under 17) e giovani (under 20) sono saliti in pedana a Soliera nella fase regionale del campionato Gold (il secondo in ordine di importanza tra quelli della Federazione) con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai nazionali di fine mese a Riccione. Tra i cadetti, 35 in gara al torneo maschile, il miglior risultato reggiano è stato di Mattia Iori, che ha conquistato il 3° posto. Si è qualificato anche Costantino Bertucelli, quinto. I due raggiungeranno a Riccione Gabriele Rossi, Anita Marani e Sofia Montanari, già qualificati. Tra i giovani, 53 spadisti al via della gara maschile, ha conquistato il pass Riccardo Ferri (8°). Alla finale Gold pure Sofia Montanari. Da ricordare che Riccardo Ferri (cadetti) e Alberto Petrocca (giovani) si sono qualificati alle finali nazionali del campionato principale.